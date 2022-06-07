7 Июня 2022 16:59

Подпольный цех по изготовлению алкоголя обнаружили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Очередной подпольный цех по изготовлению кустарным способом и реализации алкогольной продукции пресечен сотрудниками территориального Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Подозреваемый у себя в доме организовал производство алкогольной продукции различного наименования, маркировку готовой продукции поддельными учетно-контрольными марками с последующей реализацией в городе Актобе.

В ходе обыска обнаружена и изъята готовая алкогольная продукция с поддельными акцизными марками марки «Qazaq aragy», «Синяя гора» и «Немирофф» и оборудование для фасовки и упаковки поддельного алкогольного оборудования.

«По данному факту начато досудебное расследование.

Иная информация в соответствии со статье 201 УПК РК разглашению не подлежит», - говорится в публикации пресс-службы на официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.