Подпольный цех по изготовлению алкоголя обнаружили в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Подпольный цех по изготовлению алкоголя выявили акмолинские полицейские в гараже жителя Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции региона, 16 мая оперативными сотрудниками УКП департамента полиции Акмолинской области поступила анонимная информация о том, что в районе хасеновского рынка мужчина занимается незаконной реализацией алкогольной продукции.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий 17 мая 2021 г. в 09.00 акмолинские оперативники на территории микрорайона Боровской города Кокшетау, в гаражном сообществе в районе хасеновского рынка установили мужчину, который в своем подпольном цехе занимался розливом алкогольной продукции», - отметили в ведомстве.
Бутлегером оказался 33-летний житель города Кокшетау, у которого на месте было изъято 600 литров прозрачной жидкости, предположительно 300 литров водки и 300 литров чистого спирта. По словам подозреваемого, он приобрел спирт для продажи.
Между тем, по источникам полицейских, мужчина занимается подобной деятельностью уже больше года. Материал будет направлен в управление государственных доходов города Кокшетау.
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