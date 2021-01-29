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Подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции выявлен в Шымкенте

29 Января 2021, 10:22
Подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции выявлен в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте по результатам проведённых оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками (УКМ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Изготовленная продукция в последующем реализовалась на территории города Шымкента.

«В ходе проведения осмотра обнаружено и изъято более 2 тысяч бутылок алкогольной продукции марки «Русская на бруньках» и «Березовая» с поддельными УКМ, 160 литров спирта, более 10 тысяч УКМ, насос для смешивания жидкости, 140 пустых коробок и более 80 пустых бутылок под алкогольную продукцию, более 400 крышек», - сообщили в ведомстве.

По указанному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи УК РК (использование или сбыт заведомо поддельных учетно-контрольных марок). В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы и следственные мероприятия.



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