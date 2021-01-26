Подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции ликвидировали в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции работал в городе Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

В январе текущего года департамент экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК пресек факт незаконной деятельности в городе Темиртау подпольного цеха по производству алкогольной продукции без соответствующей лицензии и ее реализации в торговые точки города.

«В ходе проведения обыска на территории цеха обнаружены и изъяты готовая алкогольная продукция, оборудование и различные компоненты для ее изготовления.

По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по части 1 статьи 214 УК РК. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению мест реализации и объемов сбыта алкогольной продукции», - сообщили в КФМ.