Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции ликвидировали в Темиртау

26 Января 2021, 11:41
Подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции ликвидировали в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции работал в городе Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

В январе текущего года департамент экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК пресек факт незаконной деятельности в городе Темиртау подпольного цеха по производству алкогольной продукции без соответствующей лицензии и ее реализации в торговые точки города.

«В ходе проведения обыска на территории цеха обнаружены и изъяты готовая алкогольная продукция, оборудование и различные компоненты для ее изготовления.

По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по части 1 статьи 214 УК РК. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению мест реализации и объемов сбыта алкогольной продукции», - сообщили в КФМ.



Карагандинская область   Борьба с преступностью   Минфин РК   Регионы Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане