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    01:29, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Подпольным игорным бизнесом занимались двое акмолинцев

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Бурабайском районном суде Акмолинской области рассмотрено уголовное дело в отношении двух акмолинцев, обвиняемых в организации и проведении азартных игр вне мест, установленных законодательством РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснили в пресс-службе Акмолинского областного суда, согласно пункту 1 статьи 11 Закона «Об игорном бизнесе», казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в Алматинской области на побережье Капчагайского водохранилища и в Бурабайском районе Акмолинской области в пределах территорий, определяемых местными исполнительными органами, а на остальных территориях запрещается размещение казино и залов игровых автоматов.

    Как было установлено судом, двое акмолинцев организовали незаконную деятельность подпольного казино, проводя азартную карточную игру.

    «С апреля 2021 года они обеспечили подбор постоянных игроков, установили размер вознаграждения в селе Зеренда и городе Щучинске, проводили азартную карточную игру в различных помещениях. Также организовали незаконное проведение азартной карточной игры в кафе вдоль трассы сообщением «Нур-Султан-Кокшетау», - отметили в ведомстве.

    Процессуальным соглашением подсудимые признали себя виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 307 УК. Приговором суда им назначено наказание по 2 года 6 месяцев ограничения свободы каждому с привлечением к принудительному труду одного из них по 100 часов ежегодно.

    «В отношении осужденных установлен пробационный контроль и возложены обязанности на весь срок назначенного наказания: не менять постоянного места жительства, работы и учебы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за их поведением, не покидать жилище с 22.00 часов до 6.00 часов, не посещать питейные заведения и не выезжать из населенного пункта без письменного разрешения уполномоченного органа», - добавили в пресс-службе акмолинского областного суда.

    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Акмолинская область
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