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Подпольную нарколабораторию нашли на рыболовной станции возле Астаны

Редактор:  
Гульмира Байзакова
23 Мая 2023, 11:40
Подпольную нарколабораторию нашли на рыболовной станции возле Астаны Фото: polisia.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подпольную лабораторию по выращиванию конопли нашли на рыболовной станции возле Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны трое жителей города в возрасте 49, 48 и 47 лет, которые занимались выращиванием дикорастущей конопли.

При обыске у одного из мужчин, который проживал в частном доме, в бане обнаружено 6 кустов конопли и 26 кустов, выращиваемых в горшках. Также обнаружено оборудование – вентиляторы для растений, лампы температурного режима, сухие и жидкие удобрения.

В ходе расследования установлено, что мужчины работали на рыболовной станции, возле озера Коктал. Горшки с кустами конопли перевозили и выращивали в подпольной лаборатории на территории хозяйства.

В ходе проведения обыска станции изъяли 55 кустов конопли в горшках, 9 полиэтиленовых свертков с наркотическим веществом. Задержанные взяты под стражу. Им предъявлены обвинения по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан.


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