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Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Усть-Каменогорске
8 Августа 2022 12:42

Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Усть-Каменогорске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске с помощью систем видеонаблюдения задержали наркодилера, ликвидирована подпольная лаборатория. Об этом сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники областного отделения по борьбе с наркопреступностью получили информацию о том, что в одном из домов в центре города проживает иногородний парень, и он выходит из квартиры поздно вечером», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

Для уточнения полученных данных использовались камеры видеонаблюдения. В ходе наблюдения было установлено, что молодой человек каждый день выходил из квартиры с рюкзаком к вечеру, обходил район и возвращался домой ночью. Так выяснилось, что он занимается закладкой наркотиков.

При задержании у подозреваемого изъято 30 свертков с синтетическим наркотиком «альфа-pvp».

«В ходе допроса выяснилось, что подозреваемый ранее проживал в Караганде, а прибыл в Усть-Каменогорск для производства и сбыта наркотиков с целью заработка. В ходе обыска в арендованном доме полицейские изъяли еще 600 граммов синтетических наркотиков, которые были подготовлены к продаже», - добавила спикер.



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