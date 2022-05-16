16 Мая 2022 18:40

Подпольную нарколабораторию ликвидировали в пригороде столицы

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию в результате спецоперации в пригороде столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, оперативниками управления по противодействию наркопреступностии отдела полиции города Косшы на территории жилого массива «Лесная поляна» был задержан 31-летний местный житель, у которого были изъяты самодельные приспособления для курения и около 100 спичечных коробков с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Изъятое вещество является марихуаной.

«Для установления канала приобретения вышеуказанных наркотических средств полицейские провели успешную спецоперацию в городе Косшы. В результате задержан 39-летний гражданин Российской Федерации. В доме, который был арендован иностранцем, полицейские обнаружили и изъяли 35 кустов растений, весом 19 кг, схожих с растениями конопли. А также вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом, которое сушилось на москитных сетках. Здесь же оперативники изъяли различные приспособления, предназначенные для выращивания и изготовления наркотических средств, в том числе специальные лампы для имитации солнечного света, удобрение для почвы, температурные датчики», - поделились в ведомстве.

Как выяснилось, с августа 2011 года фигурант находится в межгосударственном розыске Управления МВД России по Тюменской области за совершение преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время в рамках досудебного расследования также возбуждено уголовное дело по факту незаконного культивирования наркосодержащих растений - ч.2 ст. 300 УК РК. Фигурант арестован.