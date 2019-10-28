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Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом КНБ РК по городу Алматы ликвидирована деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«24 октября 2019 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Алматы гражданин А., организовавший ее функционирование. В помещении лаборатории изъято около 2 кг синтетических наркотиков (в эквиваленте около двух тысяч разовых доз) и 526 литров прекурсоров, которые направлены на судебно-химическую экспертизу. Сбыт готового психотропного препарата осуществлялся посредством Интернет-магазинов в социальных мессенджерах «Telegram» и «VIPole». По месту проживания задержанного А. также изъяты визитные карточки и зажигалки с логотипом одного из крупнейших Интернет-магазинов по сбыту наркотиков», - рассказали в Комитете.
По данному факту департаментом КНБ РК по городу Алматы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.297 УК. Задержанное лицо водворено в следственный изолятор, досудебное расследование продолжается.
Мероприятия осуществлялись совместно с прокуратурой города Алматы, которой обеспечивался жесткий надзор за законностью проводимой органами национальной безопасности спецоперации.
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