Подпольное производство синтетики ликвидировали в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Департаментом по противодействию наркопреступности МВД совместно с кызылординскими коллегами установлена и ликвидирована нарколаборатория по производству синтетики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По информации правоохранительных органов, наблюдение за жителем области, подозреваемым в преступном производстве, начато в ходе проверки поступившей оперативной информации. Это позволило задержать его в момент получения международной посылки с раствором синтетического наркотика, замаскированного как упаковка от бытовой химии.

«При обыске квартиры подозреваемого обнаружены приспособления, доказывающие факт кустарного производства наркотика: электронные весы, красители, средства индивидуальной защиты, иное лабораторное оборудование с наслоениями наркотического вещества. После изучения содержимого телефона сотрудниками полиции были установлены и ликвидированы 13 уже сделанных закладок с наркотиками, изъят 21 сверток с синтетикой.

Из показаний фигуранта, эти наркотики он сбывал через мессенджеры, оплату получал исключительно криптовалютой, в надежде, что так будет сложнее отследить денежные потоки. Всего изъято два литра синтетического наркотика в жидком виде, а также готовые к употреблению наркотические средства в расфасованном виде. Возбуждено уголовное дело по факту изготовления и сбыта наркотиков. Наказание предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества», - сообщили в полиции.

В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжены, устанавливаются все каналы поступления наркотиков и причастные лица. Как отметил исполняющий обязанности начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, изъятие синтетических наркотиков, тем более с их производством, не характерно для данного региона, так как местные наркодельцы в основном занимаются культивированием «индийского» сорта конопли с высокопроцентным содержанием тетрагидроканнабинола, которая и повышает спрос потребителей на кызылординскую «индюху».

Тенденция роста распространения синтетики в данном регионе свидетельствует о переориентации наркорынка и вытеснения «традиционных» видов наркотиков в стране, отметили в полиции.