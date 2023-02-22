Подпольное производство алкоголя накрыли в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Предприниматель в Костанае производил подпольную алкогольную продукцию в своем цехе, чтобы не платить акцизы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департаментом экономических расследований пресечена преступная деятельность учредителя ТОО занимающегося производством алкогольной продукции, который в течение 2022-2023 годов, чтобы не платить акцизов, организовал у себя в производственном цехе незаконное производство и реализацию алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками (УКМ).

«В ходе санкционированных обысков в вышеуказанном производственном цехе обнаружены и изъяты более 20 тысяч этикеток наименования вино «Белая лоза», вино «Талас», на которых отсутствуют сведения о заводе-производителе, предназначенных для неучтенной алкогольной продукции, -сообщили в ведомстве. – Также в местах реализации обнаружена и изъята алкогольная продукция: вино марки «Белая Лоза» объемом 0,75 л – 1 330 бутылок, вино «Талас» объемом 0,5 л – 320 бутылок, объемом 0,75 л – 1 188 бутылок с поддельными УКМ и сопроводительные накладные».

По данному факту возбуждено досудебное производство по части второй статьи 233 УК РК.

Фото: Департамент экономияеских расследований