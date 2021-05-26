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    13:24, 26 Май 2021 | GMT +6

    Подпольное онлайн-казино «накрыли» полицейские в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции в период проведения оперативно - профилактического мероприятия выявлено подпольное онлайн-казино, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП столицы.

    В ночное время, полицейские в подвале дома по улице Есенберлина пресекли деятельность подпольного онлайн-казино. На момент проверки в заведении находились игроки и администратор. При осмотре обнаружено и изъято игровое оборудование – 12 системных блоков и мониторов, ноутбуки.

    Стоит отметить, что в нелегальном казино была отлаженная система пропуска клиентов. Внутрь допускались только проверенные и постоянные клиенты казино.

    По факту организации незаконного игорного бизнеса возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание до 2-х лет лишения свободы.




    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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