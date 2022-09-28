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    12:51, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Подпольное казино выявили в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Департаментом АФМ по Павлодарской области начато досудебное расследование по факту незаконной организации подпольного клуба для азартной игры «Покер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

    «При проведении оперативно-розыскных мероприятий в заведении установлены игроки, обслуживающий персонал, а также обнаружены и изъяты игральные карты, фишки и другие атрибуты игры.

    Иная информация досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит», - говорится в публикации пресс-службы.


    Кадр из видео


    Теги:
    Павлодарская область Происшествия Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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