Подпольное казино выявили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Департаментом АФМ по Павлодарской области начато досудебное расследование по факту незаконной организации подпольного клуба для азартной игры «Покер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий в заведении установлены игроки, обслуживающий персонал, а также обнаружены и изъяты игральные карты, фишки и другие атрибуты игры.

Иная информация досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит», - говорится в публикации пресс-службы.





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