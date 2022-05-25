25 Мая 2022 09:40

Подпольное казино выявили в одном из кафе города Костаная

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом по Костанайской области Агентства РК по финансовому мониторингу в одном из кафе Костаная выявлена деятельность подпольного покерного клуба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы АФМ.

В переоборудованном под игорное заведение кафе обнаружены и изъяты профессиональный стол, фишки, карты для игры в «Poker» и денежные средства.

Приговором суда организаторы и соучастники подпольного покерного клуба признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года три месяца, а изъятые вещественные доказательства уничтожены.