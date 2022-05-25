10:35
25 Мая 2022 09:40
Подпольное казино выявили в одном из кафе города Костаная
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом по Костанайской области Агентства РК по финансовому мониторингу в одном из кафе Костаная выявлена деятельность подпольного покерного клуба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы АФМ.
В переоборудованном под игорное заведение кафе обнаружены и изъяты профессиональный стол, фишки, карты для игры в «Poker» и денежные средства.
Приговором суда организаторы и соучастники подпольного покерного клуба признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года три месяца, а изъятые вещественные доказательства уничтожены.
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