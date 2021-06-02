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    17:35, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Подпольное казино выявили в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Костанайской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая организовала незаконный игорный бизнес на территории города Костаная. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    Установлено, что подпольное казино функционировало в одном из подвальных помещений города.

    Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

    В целях борьбы с причинами формирования игорной зависимости у граждан Агентство РК по финансовому мониторингу на постоянной основе ведет работу по выявлению незаконных видов игорного бизнеса.


    Теги:
    Закон и право Костанайская область
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