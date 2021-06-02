Подпольное казино выявили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Костанайской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая организовала незаконный игорный бизнес на территории города Костаная. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Установлено, что подпольное казино функционировало в одном из подвальных помещений города.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

В целях борьбы с причинами формирования игорной зависимости у граждан Агентство РК по финансовому мониторингу на постоянной основе ведет работу по выявлению незаконных видов игорного бизнеса.