17:35, 02 Июнь 2021 | GMT +6
Подпольное казино выявили в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Костанайской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая организовала незаконный игорный бизнес на территории города Костаная. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Установлено, что подпольное казино функционировало в одном из подвальных помещений города.
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
В целях борьбы с причинами формирования игорной зависимости у граждан Агентство РК по финансовому мониторингу на постоянной основе ведет работу по выявлению незаконных видов игорного бизнеса.