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Подпольное казино выявили в Алматы

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Мая 2023, 16:27
Подпольное казино выявили в Алматы Фото из открытых источников

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Деятельность по организации незаконного игорного бизнеса, в виде азартной карточной игры (подпольное казино), предусматривающей денежные ставки и денежный выигрыш, пресечена департаментом АФМ по городу Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе обыска обнаружены и изъяты игральные карты и фишки, покрытие для стола (сукно), денежные средства, перечисленные от игроков на карточный счет одного из организаторов.

Установлено, что лицами в день игры осуществляется SMS-рассылка о проведении игры и приглашается узкий круг игроков, после чего созывается подконтрольный рабочий персонал, состоящий из дилеров и официантов.

В настоящее время досудебное расследование окончено и направлено в суд.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК не разглашается.


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