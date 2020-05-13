Подпольное казино работало во время карантина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы пресечена деятельность подпольного казино, которое работала во время карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий в одной из квартир жилого комплекса «Нұрлы Тау» выявлен факт организации подпольного казино, которое функционировало в нарушение вышеуказанного Закона», - говорится в сообщении.

В заведении находились игроки и обслуживающий персонал, обнаружены и изъяты кейсы для проведения игр в виде покера - игральные карты, фишки для проведения азартной игры и денежные средства. Кроме того, в подпольном казино была налажена система пропуска клиентов, допускающая внутрь только проверенных клиентов.

По данному факту начато досудебное производство по ст. 307 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса). Находившиеся в подпольном казино лица привлечены к административной ответственности.

Отмечается, согласно статье 11 Закона РК «Об игорном бизнесе» деятельность казино и игровых автоматов разрешена только в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области. Размещение казино и залов игровых вне указанных мест запрещена.