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    10:00, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Подпольное казино работало в алматинской бане

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пресечена деятельность подпольного казино под видом банного комплекса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

    Согласно статье 11 Закона РК «Об игорном бизнесе», запрещена деятельность казино и игровых автоматов вне мест, определенных Законом.

    Сотрудники территориального департамента АФМ по городу Алматы пресекли деятельность подпольного казино, размещенного в одном из банных комплексов Алматы.

    На момент проверки в заведении находились 23 игрока, а также обслуживающий персонал.

    В подпольном казино была налажена система пропуска только постоянных клиентов. Игроки перечисляли деньги на карточные счета организаторов казино.

    Начато досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса.

    Иная информация в интересах следствия не разглашается.

    Теги:
    Криминал Алматы Правоохранительные органы
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