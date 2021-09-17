Подпольное казино работало в алматинской бане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пресечена деятельность подпольного казино под видом банного комплекса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Согласно статье 11 Закона РК «Об игорном бизнесе», запрещена деятельность казино и игровых автоматов вне мест, определенных Законом.

Сотрудники территориального департамента АФМ по городу Алматы пресекли деятельность подпольного казино, размещенного в одном из банных комплексов Алматы.

На момент проверки в заведении находились 23 игрока, а также обслуживающий персонал.

В подпольном казино была налажена система пропуска только постоянных клиентов. Игроки перечисляли деньги на карточные счета организаторов казино.

Начато досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.