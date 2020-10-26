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Подпольное казино под видом компьютерного клуба функционировало в Таразе

26 Октября 2020, 15:07
Подпольное казино под видом компьютерного клуба функционировало в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента экономических расследований по Жамбылской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК установили, что в одном из кафе города Тараза под видом компьютерного клуба без лицензии и с нарушением требований законодательства РК функционирует подпольное казино, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ.

В результате оперативно-следственных мероприятий пресечен факт незаконной игорной деятельности группы лиц. В ходе осмотра по установленному адресу были обнаружены и изъяты 25 компьютеров, 6 мониторов, 4 игровых терминала и 5 игровых аппаратов (слот-машины).

В настоящее время по данному факту зарегистрировано досудебное расследование по статье 307 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса), проводятся следственные мероприятия.

Отметим, Комитет по финансовому мониторингу активизировал работу по ликвидации незаконных игорных заведений на всей территории страны. В целом, в рамках ОПМ «Стоп-игра» пресечена деятельность 206 незаконных игровых точек, ликвидировано 7 подпольных казино и 30 букмекерских контор, из незаконного оборота изъято более 2600 игровых автоматов, терминалов и покерных столов.

Следует отметить, что за предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса предусмотрена уголовная ответственность по статье 307 УК РК в виде лишения свободы до двух лет.


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