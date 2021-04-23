Подпольное казино обнаружено в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками департамента экономических расследований по Акмолинской области пресечена незаконная деятельность подпольного казино, расположенного на автодороге Нур-Султан – Кокшетау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЭР по Акмолинской области.

В ходе осмотра обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более 1 млн тенге и 900 долларов США, фишки для игры в покер, игральные карты и др.

По данному факту начато расследование по ст. 307 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса) .

В случае подобных и иных правонарушений в финансовой сфере можно обратиться в департамент экономических расследований по Акмолинской области по телефону доверия: 8 (7162) 25 62 84.