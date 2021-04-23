РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:05, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Подпольное казино обнаружено в Акмолинской области

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками департамента экономических расследований по Акмолинской области пресечена незаконная деятельность подпольного казино, расположенного на автодороге Нур-Султан – Кокшетау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЭР по Акмолинской области.

    В ходе осмотра обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более 1 млн тенге и 900 долларов США, фишки для игры в покер, игральные карты и др.

    По данному факту начато расследование по ст. 307 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса) .

    В случае подобных и иных правонарушений в финансовой сфере можно обратиться в департамент экономических расследований по Акмолинской области по телефону доверия: 8 (7162) 25 62 84.


    Теги:
    Другие государственные органы Правоохранительные органы Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!