Подпольная нарколаборатория ликвидирована в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом КНБ РК по г. Алматы ликвидирована деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Так, 4 февраля 2020 года в процессе реализации оперативно-розыскных мероприятий в момент закладки партии синтетических наркотиков в особо крупном размере задержан житель г.Алматы «А», причастный к организации и функционированию нарколаборатории.

В результате проведения оперативно-следственных мероприятий обнаружены и изъяты около 5 кг синтетических наркотиков, порядка 1 кг и 260 литров прекурсоров, которые направлены на судебно-химическую экспертизу.

Установлено, что готовый психогалюциногенный продукт сбывался посредством интернет-ресурсов и бесконтактным способом путем осуществления тайниковых закладок.

По данному факту Департаментом КНБ РК по г. Алматы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК. Задержанное лицо водворено в следственный изолятор, досудебное расследование продолжается.

В Департаменте отметили, что в последнее время отмечается неуклонный рост кустарного изготовления и поставок на «черный рынок» г. Алматы наркотиков синтетического происхождения. Так, с начала 2019 года по настоящее время Департаментом КНБ пресечено 13 фактов незаконного оборота синтетических наркотических средств. Из незаконного оборота изъято свыше 8 кг психотропных веществ и 786 литров прекурсоров. Ликвидирована деятельность двух подпольных лабораторий по производству препаратов. За занятие наркобизнесом задержаны и привлечены к уголовной ответственности 11 человек.