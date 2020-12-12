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Подписано Соглашение об обмене информацией в борьбе с легализацией преступных доходов в ЕАЭС

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
12 Декабря 2020, 02:22
Подписано Соглашение об обмене информацией в борьбе с легализацией преступных доходов в ЕАЭС

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Главы государств-членов ЕАЭС подписали Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС. Об этом в ходе брифинга сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Государства определят орган, который будет отвечать за формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов. По запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов другого государства-члена уполномоченный орган будет предоставлять информацию. Такая информация является конфиденциальной и не может быть использована в иных целях без письменного согласия уполномоченного органа. Кроме того, получившие информацию органы обязаны принимать меры по ее защите», - сказала Ия Малкина.

Также помощник Председателя сообщила, что ВЕЭС утвердил план мероприятий по гармонизации законодательства стран Союза в нефтяной сфере.

«Дорожная карта предусматривает, в частности, гармонизацию законодательств в рамках обеспечения рыночных механизмов торговли нефтью и нефтепродуктами, а также применения общих принципов и методов ценообразования в отношении услуг по транспортировке этих продуктов», - отметила И.Малкина.

Наряду с этим, главы государств ЕАЭС рассмотрели подходы по совершенствованию механизмов применения в Союзе специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.

«Был затронут вопрос использования права «вето», позволяющего одному государству-члену заблокировать вступление в силу решения Коллегии Комиссии. Принято решение продолжить консультации по вопросу и поручить главам правительств на очередном заседании Межправсовета принять решение», - проинформировала И.Малкина.

Кроме того, как сообщила помощник председателя ЕЭК, с 1 января 2025 года заработает единый рынок услуг в сфере оценки имущества и в области составления отчетности и бухгалтерского учета. Он предоставит оценщикам стран ЕАЭС механизм признания национальных аттестатов и профессиональной квалификации, а особые условия функционирования ЕРУ позволят гарантировать защиту прав потребителей и интересы поставщиков услуг во всех странах ЕАЭС.


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