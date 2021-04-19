Подписано отраслевое соглашение на 2021-2023 годы для угольной отрасли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях регулирования социальных и трудовых отношений в угольной отрасли заключено отраслевое соглашение между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, работодателями и отраслевыми профсоюзами угольной промышленности РК на 2021-2023 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Республиканскую ассоциацию горнодобывающих и горно-металлургических предприятий.

Важнейший для угольной отрасли документ подписали вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов, исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай Радостовец, генеральный директор ТОО «Богатырь Комир» Николай Корсаков, председатель Отраслевого профессионального союза угольщиков «Казуглепроф» Марат Миргаязов, председатель Отраслевого горно-металлургического профессионального союза «Казпрофметалл» Асылбек Нуралин, председатель Отраслевого профсоюза работников угольной промышленности Михаил Никифоров.

Стороны переговорного процесса, вошедшие в Рабочую группу, в течение 9 месяцев работали над подготовкой документа. Состоялось порядка 35 заседаний Рабочей группы. В результате сложных переговоров достигнут консенсус – сформировано Отраслевое соглашение, на основе которого на угледобывающих предприятиях будут разработаны и приняты коллективные договора.

При этом социально-экономические льготы и гарантии, предусмотренные в Соглашении, обязательны для сторон и не могут быть ухудшены в коллективных договорах или актах работодателя. В то же время в коллективных договорах могут предусматриваться дополнительные социальные гарантии.

«Подписанный нами документ имеет большое значение для развития социального партнерства, обеспечения стабильности в регионах, равноправного конструктивного диалога между всеми сторонами. Соглашение позволит улучшить условия труда, создать безопасные условия работы, обеспечить социальные гарантии, совершенствовать систему оплаты труда, повысить квалификацию работников, организовать работу с молодёжью. Эти вопросы особенно актуальны в период пандемии коронавируса», - подчеркнул исполнительный директор АГМП Н. Радостовец.

Согласно документу, рассчитанному на три года, планируется поддерживать благоприятный социально-психологический климат в трудовых коллективах, предпринимать совместные меры по профилактике и предупреждению трудовых споров, проводить мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение социально-трудовых конфликтов и забастовок.

Стороны договорились проводить экономическую политику, направленную на стимулирование модернизации и роста производства, внедрение новых технологий в угольной отрасли, рост доходов работников. Стороны выразили готовность содействовать успешному развитию угольной отрасли, способствуя сдерживанию необоснованного роста цен на перевозку угля железнодорожным транспортом, принимая меры к привлечению инвестиций в угольную отрасль, проводя работу по внедрению стандартов и сертификации товаров угольной отрасли, совершенствуя систему подготовки квалифицированных кадров.

В рамках социального партнерства предусматриваются социальные гарантии для работников угольных компаний, к примеру, в случаях временной нетрудоспособности, рождения ребенка, единовременное пособие при расторжении трудового договора при достижении работником пенсионного возраста и мн. др.

В работе с молодежью приоритет отдается эффективным программам по адаптации и закреплению молодых рабочих на предприятии, стимулированию молодых рабочих к повышению их профессиональной квалификации и карьерному росту, поощрению молодых рабочих, вносящих новаторские предложения по улучшению качества производства, безопасности и охране труда и другие инициативы, оказанию поддержки развитию творческой активности молодых рабочих, организации молодежного досуга, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

В отдельный блок в документе выделено развитие наставничества и трудовых династий на предприятиях отрасли, проведение работы по организации производственных конкурсов, смотров по охране труда.

Ход выполнения Отраслевого соглашения работодателями и профсоюзами предприятий, как и прежде, будет рассматриваться на заседаниях Отраслевой комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений.