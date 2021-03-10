Подписано новое постановление санврача Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде согласно постановлению главного санитарного врача области компьютерным клубам и боулингам, расположенным на территории города Караганды и участвующим в реализации проекта «Ashyq» разрешили работать с 12:00 до 24:00 часов. А в школах с 1 по 5 классах численность учеников увеличили до 25 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 9 марта 2021 года №6-Қ «О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 19 января 2021 года № 2-Қ» принято решение об установлении режима работы с 12:00 до 24:00 часов компьютерным клубам и боулингам, расположенным на территории города Караганды и участвующим в реализации проекта «Ashyq»;

установлении лимита численности учащихся не более 25 человек для предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно;

Кроме этого, студенты медицинских вузов и медицинских колледжей перед началом практики в медицинских организациях обязательно проходят ПЦР-тестирование.

Также главные государственные санитарные врачи городов и районов должны обеспечить ограничение деятельности социально-экономических объектов на основании критериев, согласно приложению 4 к постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №10 от 05.03.2021 года.

При этом ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из «зелёной» зоны в «жёлтую» или из «красной» зоны в «жёлтую»), смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в «желтую» зону из «красной» или в «зеленую» зону из «жёлтой « зоны.