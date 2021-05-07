Подписано новое постановление главного санврача

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан Е. Киясовым внесены изменения и дополнения в постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67, от 27 января 2021 года № 3, от 30 апреля 2021 года № 18. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее – ПГГСВ № 67) следующие изменения и дополнения:

1) приложение 5 к ПГГСВ № 67 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) приложение 9 к ПГГСВ № 67 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) приложение 21 к ПГГСВ № 67 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) дополнить ПГГСВ № 67 новым приложением 48 в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

Внести в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 27 января 2021 года № 3 «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее – ПГГСВ № 3) следующее изменение:

подпункт 1) пункта 34 приложения 1 к ПГГСВР № 3 изложить в следующей редакции:

«1) вакцинацию проводят в два этапа: вначале компонентом I в дозе 0,5 мл, затем, через 45 дней без учета дня вакцинации - компонентом II в дозе 0,5 мл; при этом, в отдельных случаях на основании обращения вакцинируемых допускается проведение вакцинации компонентом II «Гам-КОВИД-Вак» в период с 21 дня до 90 дней;».

Внести в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 18 «О внедрении мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства» (далее – ПГГСВ № 18) следующие дополнения:

пункт 1 ПГГСВ № 18 дополнить новыми подпунктами следующего содержания:

«19) аэропорт города Нур-Султан (с 12 мая 2021 года);

20) аэропорт города Алматы (с 21 мая 2021 года).».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания», - говорится в документе.

Приложение 1

к постановлению главного

государственного санитарного

врача Республики Казахстан

№ 20 от 5 мая 2021 года

«Приложение 5

к постановлению лавного

государственного санитарного

врача Республики Казахстан

№ 67 от 25 декабря 2020 года

I. Требования к объектам оптовой и розничной торговли (хранения) продукции

на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина

Администрация торгового объекта проводит обязательное ознакомление на сайте Ikz с требованиями к условиям работы и подписывает соответствующее соглашение. Контроль температуры тела на входе (ресепшн, пункт охраны) осуществляется работником торгового объекта на всех доступных входах бесконтактным или контактным способом. Вход и нахождение на территории торгового объекта без маски не допускаются. Администрация объекта и ответственные лица следят за обязательным ношением масок посетителями, работниками, а также за соблюдением социальной дистанции. Обеспечивается нанесение напольной разметки, а также змейки из ограждений и барьерных лент для направления потоков и соблюдения социальной дистанции, недопущения мест скопления людей в прикассовых зонах и других местах образования очередей (санузлы, гардероб и пр.), а также перед каждым бутиком и торговым местом. Администрация торговых объектов обеспечивает заполняемость объекта посетителями согласно требований постановлений Главного государственного санитарного врача при соблюдении социальной дистанции (из расчета на 1 человека 4 квадратных метра торговой площади). Администрацией торгового объекта обеспечивается заполняемость при соблюдении социальной дистанции между продавцами не менее 2 метров. Администрация торговых объектов размещает визуальную информацию о допустимом количестве посетителей в доступном месте при входе в каждый бутик. Лица реализующие товары обеспечивают соблюдение социальной дистанции в торговых зонах (бутиках) из расчета на 1 человека 4 квадратных метра торговой площади. Радиотрансляция о необходимости соблюдать санитарные меры осуществляется не реже чем 1 раз в 60 минут. Собственник торгового объекта обеспечивает:

определение ответственного лица за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (измерение температуры, инструктаж персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, утилизацией масок, респираторов, салфеток, обработкой оборудования и инвентаря, уборкой помещений);

установку санитайзеров с кожным антисептиком у входа, в холлах торговых залов, коридорах, у входа в лифты, санитарные узлы, а также в каждом бутике;

у входов в торговые бутики (зоны) обеспечивается наличие дезинфекционных ковриков, смоченных методом орошения дезинфицирующим средством;

проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил личной/производственной гигиены и контроля за их неукоснительным соблюдением, мерам безопасности при использовании кварцевых ламп;

санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики, туалетная бумага);

оказание услуг населению в масках с обработкой рук антисептиками;

бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов) внутри торговых объектов, с обеспечением соблюдения режима проветривания каждые 2 часа;

проведение техническим персоналом (уборщицы) дезинфекции в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, медицинская маска);

надлежащее хранение уборочного инвентаря (ведра, щетки, тряпки) после использования в специально выделенных местах;

проведение влажной уборки производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, стульев), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);

неснижаемый (не менее пятидневного) запаса дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников, перчаток, СИЗ органов дыхания;

допуск к работе с дезинфицирующими средствами совершеннолетних лиц, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья;

хранение дезинфицирующих средств в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению.

при отсутствии естественной вентиляции рекомендуется обеззараживание воздуха с использованием кварцевых, бактерицидных ламп или рециркуляторов воздуха согласно прилагаемой инструкции. Использование кварцевых ламп осуществляется при строгом соблюдении правил, в отсутствии людей, с обязательным проветриванием помещений. Рециркуляторы воздуха разрешается использовать в присутствии людей.

II. Требования к торгово-развлекательным комплексам (центрам, моллам)

на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина

Администрация объекта проводит обязательное ознакомление на сайте Ikz с условиями работы торгующих лиц и подписывает соответствующее соглашение. Бесконтактный контроль температуры тела работников и персонала на входе (ресепшн, пункт охраны) осуществляется сотрудником торгового объекта на всех доступных входах. Вход в торговый объект, а также нахождение на территории торгового объекта без маски не допускается. Служба охраны торгового объекта, и волонтерская служба следят за обязательным ношением масок посетителями, работниками, а также за соблюдением социальной дистанции (за исключением членов одной семьи). Устанавливаются напольные разметки, ограничительные и барьерные ленты для обеспечения социального дистанцирования в прикассовых зонах и при необходимости в других местах образования очередей (санузлы, гардеробы), а также перед каждым бутиком и торговым местом. Администрация торгового объекта обеспечивает наполняемость торгового объекта согласно требований постановлений Главного государственного санитарного врача при соблюдении социальной дистанции. Администрация торгового объекта обеспечивает организацию передвижения покупателей внутри объекта, исключающую нарушения социального дистанцирования (1 человек на 4 квадратный метр, за исключением членов одной семьи). Администрация торгового объекта обязана предоставлять информацию о единовременном допустимом количестве посетителей в каждом бутике. Информация должна быть размещена на визуально доступном месте при входе в каждый бутик. Работники объектов обеспечивают заполняемость торговых бутиков с учетом соблюдения социальной дистанции. Администрация объекта обеспечивает радиотрансляцию (оповещение через громкоговоритель) о необходимости соблюдения санитарных мер не реже 1 раза в 60 минут. В торгово-развлекательных комплексах (центрах), торговых домах, запрещается организация и проведение культурно-массовых, коллективных, зрелищных мероприятий. Обеспечивается ограничение контактов между коллективами отдельных участков, отделов, смен, не связанных общими задачами и производственными процессами. Разделение рабочих потоков и разобщение коллектива осуществляется посредством размещения сотрудников в отдельных кабинетах, организации работы в несколько смен, соблюдения принципов социального дистанцирования. В случаях выявления сотрудников с признаками ОРВИ (повышенной температурой тела), больные незамедлительно изолируются с одновременным информированием медицинского учреждения.

III. Требования к деятельности фуд-кортов в торговых объектах

14. Функционирование фуд-кортов обеспечивается при соблюдении санитарных требований к объектам общественного питания, с разделением предприятий быстрого питания на фудкорте перегородками. 15. Заполняемость фуд-кортов обеспечивается из расчета на 4 кв.м на 1 посетителя, при соблюдении социальной дистанции. 16. На территории фуд-корта запрещается проведение культурно-массовых, торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий, конференций, семинаров и др. с возможным массовым скоплением людей. 17. Обеспечение социального дистанцирования между посетителями, работниками, путем нанесения напольных разметок, ограничителей и барьерных лент, а также расстановкой столов, стульев с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадке за одним столом не более 4-х человек. 18. Вход и нахождение на территорию фудкорта без маски не допускается, за исключением случаев приема пищи, а также детей до 5 лет. Обеспечение бесконтактной термометрии работников в течение дня, а также у посетителей при наличии симптомов респираторных заболеваний (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.).

При выявлении у работников симптомов ОРВИ и гриппа, а также симптомов, не исключающих КВИ обеспечить их изоляцию и отстранить от работы.

20. Ежедневно вести журнал учета результатов термометрии сотрудников. Проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил личной/общественной гигиены и контроля за их неукоснительным соблюдением. Назначение ответственного лица за инструктаж, своевременную смену средств защиты, снабжение и отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала инструктажа, учета смены средств защиты и пополнения запасов дезсредств. 23. Установка санитайзеров/диспенсеров с кожными антисептиками для обработки рук работников и посетителей. Подача готовых блюд в одноразовой посуде, удобной для употребления пищи, имеющие соответствующие документы, сертификаты.

Раздача еды осуществляется официантами, с целью исключения самообслуживания.

Проводить обработку путем протирания дезинфицирующим раствором обеденных столов, подносов после каждого посетителя. Проводить ежедневную влажную уборку помещений с обязательной дезинфекцией со следующей кратностью: полы обеденных залов, торговые прилавки - 2 раза в день утром и вечером; дверные ручки, кассовые аппараты, банковский терминал - ежечасно. Уборочный инвентарь после проведения уборки подлежит обязательной дезинфекции и должен храниться в специально выделенных местах. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и прочее. Работа персонала осуществляется при наличии масок. Обеспечение централизованного сбора использованных масок и перчаток в специально промаркированные контейнеры для дальнейшей утилизации. Обеспечить условия для осуществления посетителями бесконтактных переводов и платежей при оплате счета. Максимально оказывать услуги онлайн-покупок, заказов и доставки продуктов, готовых блюд населению с соблюдением всех требований санитарных правил к условиям доставки, при этом следует принять меры по минимизации контакта с покупателем. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к объектам общественного питания согласно приложению 21 к настоящему постановлению.».

Приложение 2

к постановлению Главного

государственного санитарного

врача Республики Казахстан

№ 20 от 5 мая 2021 года

«Приложение 9

к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан

№ 67 от 25 декабря 2020 года

Требования к объектам культуры (музеи, музеи-заповедники, библиотеки,

концертные организации, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы,

галереи, цирки, культурно-досуговые организации и другие) на период

введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина

Глава 1. Общие положения

В настоящем приложении используется следующая классификация мероприятий:

культурно-развлекательные и бизнес мероприятия – спектакли, концерты, киносеансы, театральные, концертные, цирковые представления, световые проекционные шоу, конкурсы, фестивали, посещение музеев, музеев-заповедников, библиотек и клубных учреждении, парады, форумы, конференции, выставки, клиентские и корпоративные мероприятия, презентации, тимбилдинги;

массово-зрелищные мероприятия – это культурно-развлекательные и бизнес мероприятия с участием более 1000 человек;

мероприятия в закрытых помещениях;

мероприятия под открытым небом (open air).

Администрация объекта проводит обязательное ознакомление на сайте infokazakhstan.kz с условиями работы и подписывает соответствующее соглашение. Административный персонал переводится на дистанционную форму работы с максимальным сокращением рабочего дня в зависимости от производственной необходимости. На входе на объект организуется проведение бесконтактной термометрии у посетителей, зрителей и работников, с допуском на объект лиц, не имеющих симптомов острых респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель, наличие насморка). На крупных объектах рекомендуется обеззараживание воздуха с использованием кварцевых, бактерицидных ламп или рециркуляторов воздуха согласно прилагаемой инструкции. Использование кварцевых ламп осуществляется при строгом соблюдении правил, в отсутствии людей с обязательным проветриванием помещений. Рециркуляторы воздуха разрешается использовать в присутствии людей.

В закрытых помещениях с площадью менее 50 квадратных метров обеззараживание воздуха с использованием кварцевых, бактерицидных ламп или рециркуляторов воздуха обязательно.

Не допускаются в помещения объекта следующие лица:

контактные с подтвержденными случаями COVID-19;

лица, включая сотрудников, с проявлениями острых респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель, наличие насморка).

Глава 2. Требования для театров, концертных организаций

Перед открытием на объекте проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств (в том числе уборка и обработка дезинфицирующими средствами поверхностей мебели, стен, концертных залов, репетиционных комнат, музыкальных инструментов, реквизитов, декорации и др.). Количество людей во время репетиции разбивается по залам из расчета возможности соблюдения социальной дистанции не менее 2 метров. Вход на территорию объекта без маски не допускается. Обеспечивается обязательное нахождение посетителей в здании объекта в масках. Продажа входных билетов осуществляется онлайн, без исключения продаж через кассы. Для обеспечения социального дистанцирования, в прикассовых зонах и других местах образования очередей (санузлы, гардероб и пр.), устанавливаются напольные разметки. В репетиционных залах обеспечивают расстановку или доступность оборудования, при соблюдении социальной дистанции не менее 2 метров. В раздевалках персоналом осуществляется координация по распределению посетителей и проводится к концу рабочего дня обработка жетонов дезинфицирующими средствами. Посетителям культурных объектов не допускается реализации продуктов питания, за исключением бутилированной воды и напитков. Сотрудниками на улице перед залами или площадками, обеспечивается координация очереди по безопасному дистанцированию, из расчёта 1 сотрудник на 50 человек.

В театрах, вместимостью в зрительном зале до 100 посадочных мест, допускается заполняемость не более 25 зрителей.

На улице предусматривается соответствующая разметка на земле, а также змейки из ограждений и лент для направления потоков посетителей и соблюдения социальной дистанции. В целях недопущения скопления зрителей в одном месте, мероприятии (одноактная постановка, концерт без антракта) проводятся без антракта и перерыва. У входа, в холлах, в фойе, коридорах у входа в лифты, санитарные узлы устанавливаются санитайзеры с кожным антисептиком. Администрацией объектов обеспечиваются:

проведение инструктажа среди работников и артистов о необходимости соблюдения правил личной/производственной гигиены и контроля за их неукоснительным соблюдением;

санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики);

оказание услуг населению в масках;

бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов), с соблюдением режима проветривания;

проведение техническим персоналом (уборщицы) дезинфекции в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, медицинская маска);

надлежащее хранение уборочного инвентаря (ведра, щетки, тряпки) после использования в специально выделенных местах;

каждые 2 часа проветривание рабочих мест и помещений для посетителей;

влажная уборка производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, стульев, музыкальных инструментов), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);

неснижаемый (не менее чем пятидневный) запас дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) органов дыхания и перчаток;

допуск к работе с дезинфицирующими средствами совершеннолетних лиц, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья;

хранение дезинфицирующих средств в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению.

Для бесперебойной и системной работы площадки:

устанавливаются напольные разметки для обеспечения социального дистанцирования в прикассовых зонах и других местах образования очередей (санузлы, гардероб, регистрации посетителей, пункта контроля и выдачи билетов и пр.) не менее 2 метров;

с целью информирования посетителей разрабатывается и размещается при входе схема передвижения по площадке;

на территории объекта устанавливаются указатели, напоминающие знаки (на трех языках);

разрабатываются специальные рекомендации (памятки) для посетителей (зрителей) по нахождению на площадке;

создаются зоны комфортного и безопасного ожидания в случае накопления людей в очереди.

Требования к посетителям (зрителям)

Вход на объект осуществляется с парадного входа. Посетитель проходит внутрь объекта, предоставляя билет на входе и с соблюдением санитарных мер (антисептик, соблюдение расстояния 2 метра, наличие медицинской маски) проходит охранную проверку;

При отсутствии у посетителя медицинской или тканевой маски, возможна раздача на месте.

Вход в зал осуществляется в следующем порядке:

1) посетители направляются на места в зрительном зале, указанный в билете, в порядке очереди, с соблюдением расстояния 2 метра;

2) посетители передвигаются строго по нанесенным разметкам по периметру входа, холла, фойе, коридора объекта.

Правила нахождения в зрительном зале транслируются по мониторам в холле, фойе, коридора объекта.

Вход контролируется ответственными лицами (контролеров).

В зоне зала (рассадка):

1) посетители рассаживаются в зрительном зале соблюдая дистанцию в два метра друг от друга;

2) вход в концертный зал осуществляется рядами, под контролем ответственных лиц (контролеров).

По периметру зала располагаются информационные стенды с мерами безопасности, у входа в зал устанавливаются антисептические средства.

Выход из залов осуществляется в следующем порядке:

1) посетители выходят из зала по указанным маршрутам, соблюдая меры безопасности с дистанцией в 2 метра;

2) выход из концертного зала рядами под контролем ответственных лиц (контролеров).

Глава 3. Требования к деятельности кинотеатров на период введения

ограничительных мероприятий, в том числе карантина

Администрация кинотеатра обеспечивает с целью недопущения скопления людей в местах продажи услуг, а также в местах контроля доступа, следующие условия:

продажа входных билетов максимально осуществляется онлайн на официальном сайте или с использованием специальных сервисов. При продаже билетов в кассах обеспечиваются условия для соблюдения социального дистанцирования;

система организации контроля входных билетов осуществляется по упрощенной схеме с разбивкой очереди по турникетам с соблюдением социальной дистанции;

соблюдение социальной дистанции путем нанесения соответствующей разметки на полу, ограждений и барьерных лент для направления движения посетителей, недопущение мест возможного скопления людей;

вход на объект без маски не допускается, обеспечивается обязательное нахождение посетителей в здании объекта в масках;

запрет на вход в кинозал с едой и напитками.

Обслуживающий и технический персонал допускается к работе только в масках. Перед открытием объекта проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств (в том числе уборка и обработка дезинфицирующими средствами поверхностей мебели, стен, и других предметов). Контроль температуры тела персонала и посетителей при входе в организацию бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, тепловизоры). При наличии симптомов острой инфекции обслуживание не допускается. Проветривание помещения, влажной уборки и дезинфекции мест пребывания персонала и посетителей, с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Обеспечение требований к бесперебойной работе вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха:

проведение профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов) внутри объектов, с обеспечением соблюдения режима проветривания;

раздельные системы приточно-вытяжной вентиляции для зрительного зала;

исключение неорганизованного поступления наружного воздуха в залы через вытяжные шахты;

проведение дезинфекции приточных камер и установок системы вентиляции;

ограничение доступа в служебные помещения оборудования системы вентиляции посторонних лиц.

Обязательное наличие дезинфицирующих ковриков на входах в зал, пропитанных дезинфицирующим раствором. Соответствующая разметка на полу, а также змейки из ограждений и барьерных лент для направления потоков и соблюдения социальной дистанции. Соблюдение перерыва между сеансами не менее 30 минут на проведение дезинфекции залов (протирка перил, ручек дверей, подлокотников кресел), включая проветривание в течении 15 минут. Предоставление посетителям какого-либо инвентаря, принадлежащего администрации объекта, допускается только при условии осуществления предварительной дезинфекции (в том числе упаковка в индивидуальную защитную пленку) и выдаче дезинфицирующих салфеток для самостоятельной обработки и другое. Рекомендуется по возможности осуществлять реализацию продукции бесконтактными способами, в том числе, с помощью автоматов по продаже товаров (вендинговых машин). Администрация объекта обеспечивает сотрудников запасом одноразовых масок и перчаток, а также кожных антисептиков для обработки рук. Администрация объекта обеспечивает ограничение контактов между сотрудниками кинотеатров разных отделов и функциональных групп (администраторы, кассиры, бармены, сотрудники офиса, технический персонал и др.) не связанных общими задачами и производственными процессами. Запрещается приём пищи на рабочих местах. Пищу принимать только в специально отведенной комнате - комнате приема пищи. Собственнику объекта необходимо обеспечить:

установление санитайзеров с кожным антисептиком у касс, входа, в холлах, коридорах, у входа в лифты, санитарные узлы, а также у входов в каждый зал;

санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики, туалетная бумага);

оказание услуг населению в масках;

централизованный сбор использованных масок и перчаток в промаркированные контейнеры (полиэтиленовые мешки) для дальнейшей утилизации;

проведение техническим персоналом (уборщицы) дезинфекцию в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, медицинская маска);

надлежащее хранение уборочного инвентаря (ведра, щетки, тряпки) после использования в специально выделенных местах;

влажную уборку производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, стульев), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);

обеспечение неснижаемого (не менее чем недельного) запаса дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников, СИЗ органов дыхания;

допуск к работе с дезинфицирующими средствами совершеннолетних лиц, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья;

хранение дезинфицирующих средств в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению;

контроль температуры тела персонала в течение рабочего дня, опрос работников на наличие симптомов респираторных заболеваний, с целью отстранения от работы персонала с симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с симптомами, не исключающими COVID-19 (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка) обеспечение изоляции и немедленный вызов скорой помощи;

назначение лица, ответственного за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, распределение потоков движения посетителей, измерение температуры, проведение инструктажа персонала, своевременную смену средств индивидуальной защиты;

информирование зрителей о правилах санитарных норм и требованиях безопасности.

Глава 4. Требования к организации культурно-развлекательных

и бизнес-мероприятий на закрытых площадках

Продажа входных билетов рекомендуется осуществлять онлайн, без исключения продаж через кассы. Движение людей при входе, выходе и внутри площадки организуется непересекающимися потоками с безопасной социальной дистанцией (с одной стороны зала - входы, с другой - выходы и т.п.). Проводится соответствующая разметка на полу, а также змейки из ограждений и лент для направления потоков и соблюдения социальной дистанции. Сотрудники на улице перед залами или площадками координируют очередь с безопасной дистанцией, из расчёта 1 сотрудник на 50 человек. Проводится замер температуры тела каждого зрителя (посетителя), зрители с повышенной температурой на площадки не допускаются. Администрацией площадки обеспечиваются:

строгое соблюдение таймингов мероприятия/экскурсии;

нахождение на площадке персонала в масках;

предупреждение зрителей о необходимости быть постоянно в масках;

вход и выход из концертного зала рядами под контролем ответственных лиц;

перерыв между сеансами не менее 30 минут на проведение дезинфекции залов (протирка перил, ручек дверей, подлокотников кресел) с последующим проветриванием на 15 минут;

контроль за температурой работников в течение рабочего дня и не допускать нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и с признаками инфекционного заболевания;

санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики);

проведение очистки кондиционеров;

установка санитайзеров с кожным антисептиком в холлах, коридорах, у входов в лифты, санитарные узлы.

Для бесперебойной и системной работы площадки:

устанавливаются напольные разметки для обеспечения социального дистанцирования в прикассовых зонах и других местах образования очередей (санузлы, гардероб, регистрации посетителей, пункта контроля и выдачи билетов и пр.) не менее 2 метров;

с целью информирования посетителей разрабатывается и размещается при входе на площадку схема передвижения по площадке;

на территории объекта устанавливаются указатели, напоминающие знаки (на трех языках);

разрабатываются специальные рекомендации (памятки) для посетителей (зрителей) по нахождению на площадке;

создаются зоны комфортного и безопасного ожидания в случае накопления людей в очереди.

Требования к посетителям (зрителям)

В зоне ожидания:

при входе посетитель знакомится с правилами нахождения на площадке и маршрутом передвижения установленных на информационных стендах;

посадочные места размещаются с соблюдением дистанции;

в зону ожидания посетители входят группами из 15-30 человек (в зависимости от площади площадки: до 100 квадратных метров - 15 человек, свыше 100 квадратных метров - 30 человек).

С парадного входа вход осуществляется в следующем порядке:

посетитель/зритель проходит внутрь объекта, предоставляя билет на входе и с соблюдением санитарных мер (антисептик, соблюдение расстояния - 2 метра, наличие медицинской маски) проходит охранную проверку;

при выявлении отсутствия у посетителя медицинской маски, необходимо обеспечить раздачу на месте.

В зоне зала: посетители (зрители) проходят в зал по маршруту указанного при входе, соблюдая дистанцию, в два метра друг от друга;

по периметру зала расположены информационные стенды с мерами безопасности и антисептические средства у входа в зал. Выход из залов осуществляется в следующем порядке: посетители выходят из зала по указанным маршрутам, соблюдая меры безопасности с дистанцией в 2 метра;

выход из зала согласно схеме, при сопровождении организаторов или волонтеров.

Глава 5. Требования к организации массово-зрелищных

мероприятий на открытом воздухе

С целью недопущения скопления людей в местах продажи услуг, а также в местах контроля доступа обеспечиваются следующие условия:

продажа входных билетов рекомендуется осуществлять онлайн, без исключения продаж через кассы;

предусмотреть систему организации контроля входных билетов по упрощенной схеме с разбивкой очереди по турникетам с соблюдением социальной дистанции.

Обслуживающий персонал находится в масках. Администрация объекта обеспечивает:

организацию движения гостей в масках при входе, выходе и внутри площадки непересекающимися потоками с безопасной социальной дистанцией (с одной стороны зала - входы, с другой - выходы и т.п.), в зависимости от объекта и характера мероприятия.

промежуточный контроль температуры обслуживающего персонала;

дезинфекцию рабочих мест персонала и мест пребывания гостей, с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

разметку на полу, а также змейки из ограждений и барьерных лент для направления потоков и соблюдения социальной дистанции;

установку на территории объекта дозаторов с кожным антисептическим средством (на входах (выходах) на площадку (сцену) и в гримерных, в санитарных узлах, в зонах выдачи инвентаря);

нанесение разметки для зрителей и гостей для контроля дистанцирования;

назначение лица, ответственного за инструктаж персонала, распределение потоков движения гостей, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведение инструктажа, сбором масок, респираторов, салфеток, обработкой оборудования и инвентаря, качеством уборки помещений, измерением температуры, своевременную смену средств индивидуальной защиты;

утверждение с организатором мероприятия плана рассадки гостей или размещения в зрительной зоне в зависимости от пространства, соблюдая дистанцирование;

сотрудников площадки запасом одноразовых масок и перчаток, а также кожных антисептиков для обработки рук;

бесконтактный замер температуры тела каждого посетителя и обслуживающего персонала, и ограничение его доступа на площадку в случае повышенной температуры и признаками ОРВИ;

выдачу бэйджов персоналу, задействованному в организации мероприятия, контроль персонала задействованного в организации мероприятия и осуществление строгого допуска на объект в масках;

информирование зрителей о правилах санитарных норм и требованиях безопасности.

Предоставление посетителям какого-либо инвентаря принадлежащего администрации площадке, осуществляется при условии осуществления мероприятий по дезинфекции (упаковка в индивидуальную защитную упаковку, выдача дезинфицирующих салфеток для самостоятельной обработки и другое). Не допускается приём пищи на рабочих местах, за исключением специально отведенной комнаты приема пищи. Сотрудники, охрана, волонтеры координируют вход с безопасной дистанцией и находятся на улице перед входом, внутри помещения в масках. Выход из зала (площадки) осуществляется рядами, при помощи ответственных лиц. Количество гостей в залы допускаются по согласованию с главными государственными санитарными врачами соответствующей территории. При проведении мероприятия с более чем 1000 участниками, на территории проведения мероприятия организуется работа медицинского пункта или дежурство бригады скорой помощи. Для бесперебойной и системной работы площадки:

устанавливаются напольные разметки для обеспечения социального дистанцирования в прикассовых зонах и других местах образования очередей (санузлы, гардероб, регистрации посетителей, пункта контроля и выдачи билетов и пр.) не менее 2 метров;

с целью информирования посетителей разрабатывается и размещается при входе на площадку схема передвижения по площадке;

на территории объекта устанавливаются указатели, напоминающие знаки (на трех языках);

разрабатываются специальные рекомендации (памятки) для посетителей/зрителей по нахождению на площадке;

создаются зоны комфортного и безопасного ожидания в случае накопления людей в очереди.

Требования к посетителям (зрителям):

В зоне ожидания:

1) при входе посетитель знакомится с правилами нахождения на площадке и маршрутом передвижения установленных на информационных стендах;

2) посадочные места размещаются с соблюдением дистанции;

3) в зону ожидания посетители входят группами из 15-30 человек (в зависимости от площади площадки: до 100 квадратных метров - 15 человек, свыше 100 квадратных метров - 30 человек);

Вход на объект осуществляется с парадного входа. Посетитель проходит внутрь объекта, предоставляя билет на входе и с соблюдением санитарных мер (антисептик, соблюдение расстояния 2 метра, наличие медицинской маски) проходит охранную проверку.

При отсутствии у посетителя медицинской или тканевой маски, возможна раздача на месте.

В зоне мероприятия:

1) посетители (зрители) проходят в зал по маршруту указанного при входе, соблюдая дистанцию, в два метра друг от друга;

2) по периметру зала расположены информационные стенды с мерами безопасности и антисептические средства у входа в зал.

Выход из площадки осуществляется в следующем порядке:

1) посетители выходят из зала по указанным маршрутам, соблюдая меры безопасности с дистанцией в 2 метра;

2) выход из зала согласно схеме, при сопровождении организаторов или волонтеров.

Глава 6. Требования для работы государственных музеев

При входе в здание устанавливается дезинфекционный коврик, смоченный методом орошения дезинфицирующим средством. Перед открытием музея проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств (в том числе уборка и обработка дезинфицирующими средствами поверхностей экспозиционных витрин, стен, и других предметов). Контроль температуры тела работников и посетителей проводится с применением изделий для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом. Продажа входных билетов осуществляется онлайн, без исключения продаж через кассы. Для бесперебойной и системной работы площадки:

устанавливаются напольные разметки для обеспечения социального дистанцирования в прикассовых зонах и других местах образования очередей (санузлы, гардероб, регистрации посетителей, пункта контроля и выдачи билетов и пр.) не менее 2 метра, а также перед каждым музейным экспонатом;

с целью информирования посетителей разрабатывается и размещается при входе на площадку схема передвижения в музее;

по пути маршрута устанавливаются указатели, напоминающие знаки (на трех языках);

разрабатываются специальные рекомендации (памятки) для посетителей/зрителей по передвижению по музею и пользованию фондом;

создаются зоны комфортного и безопасного ожидания в случае накопления людей в очереди.

Заполняемость посетителями осуществляется из расчета возможности соблюдения социальной дистанции в посетительской зоне (1 человек на 5 квадратных метра). Допуск посетителей в музей осуществляется только при наличии масок. Персонал музея обеспечивается средствами защиты (маски, защитные экраны), работа персонала без средств защиты не допускается. Не допускаются к работе сотрудники, а также посетители в музей с любыми признаками респираторной инфекции (повышение температуры, кашель, боли в горле, затруднение дыхания). Персонал музея следят за обязательным ношением маски посетителями, работниками, а также за соблюдением социальной дистанции. Администрацией музея обеспечивается:

организация движения людей при входе и выходе и внутри залов непересекающимися потоками с безопасной социальной дистанцией (с одной стороны экспозиционного зала - входы, с другой – выходы), а также координация персоналом по распределению посетителей;

бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов) с фиксацией в журнале производственного контроля;

назначение лица, ответственного за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (измерение температуры, инструктаж персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, сбором масок, респираторов, салфеток, обработкой оборудования и инвентаря, уборкой помещений);

установление санитайзеров с кожным антисептиком у входа и в залах, коридорах, у входа в лифты, санитарные узлы;

проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил личной/производственной гигиены и контроля за их неукоснительным соблюдением;

санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики);

оказание услуг населению в масках;

проведение техническим персоналом (уборщицы) дезинфекции в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, медицинская маска);

надлежащее хранение уборочного инвентаря после использования (ведра, щетки, тряпки) в специально выделенных местах;

проветривание каждые 2 часа рабочих мест и помещений для посетителей;

проведение влажной уборки производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, стульев), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);

неснижаемый (не менее чем пятидневный) запас дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников, СИЗ органов дыхания;

допуск к работе с дезинфицирующими средствами совершеннолетних лиц, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья;

хранение дезинфицирующих средств в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению.

Требования к посетителям:

В зоне ожидания:

1) при входе посетитель знакомится с правилами нахождения в музее и маршрутом экскурсии установленных на информационных стендах;

2) посадочные места размещаются с соблюдением дистанции;

3) в зону ожидания посетители входят группами из 15-30 человек (в зависимости от площади экспозиционных залов музея: до 100 квадратных метра - 15 человек, свыше - 30 человек);

Вход на объект осуществляется с парадного входа. Посетитель проходит внутрь объекта, предоставляя билет на входе и с соблюдением санитарных мер (антисептик, соблюдение расстояния 2 метра, наличие медицинской маски) проходит охранную проверку.

При отсутствии у посетителя медицинской или тканевой маски, возможна раздача на месте.

В зоне залов:

1) посетители осматривают зал по маршруту указанного при входе, соблюдая дистанцию, в два метра друг от друга;

2) по периметру зала расположены информационные стенды с мерами безопасности и антисептические средства у входа в зал.

Выход из залов осуществляется в следующем порядке:

1) посетители выходят из зала по указанным маршрутам, соблюдая меры безопасности с дистанцией в 2 метра;

2) выход из зала согласно схеме, при сопровождении музейных смотрителей и контролеров.

Глава 7. Требования к работе государственных библиотек

При входе в здание устанавливается дезинфекционный коврик смоченный методом орошения дезинфицирующим средством. Перед открытием библиотеки проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств (в том числе уборка и обработка дезинфицирующими средствами поверхностей мебели, стен и других предметов). Контроль температуры тела работников и посетителей проводится с применением бесконтактным или контактным способом. Администрация библиотеки обеспечивает одновременное пребывание посетителей в читальных залах объекта до 50% от проектной мощности, дистанция между столами должна быть не менее 2 метров и 60 сантиметров между стульями.

Допуск читателей в библиотеку осуществляется только при наличии масок.

Персонал библиотеки обеспечивается средствами защиты (маски, защитные экраны), работа персонала без средств защиты не допускается. Не допускаются к работе сотрудники, а также читатели в библиотеку с любыми признаками респираторной инфекции (повышение температуры, кашель, боли в горле, затруднение дыхания); Персонал библиотеки следят за обязательным ношением маски посетителями, работниками, а также за соблюдением социальной дистанции; Для бесперебойной и системной работы библиотеки:

устанавливаются соответствующие разметки на полу для соблюдения социальной дистанции в зонах скопления людей не менее 2 метра (гардеробной, регистрации читателей, пункта контроля и выдачи литературы на кафедрах в читальных залах, ксерокопирования);

равномерно распределяются активные зоны для читателей путем установки меток не менее 2 метра;

устанавливаются соответствующие метки в читальных залах для рассадки читателей с безопасной социальной дистанцией и увеличением разрыва между столами не менее 2 метра.

Администрацией библиотеки обеспечивается:

организация схемы движения людей при входе и выходе и внутри площадки непересекающимися потоками с безопасной социальной дистанцией (с одной стороны читального зала - входы, с другой – выходы);

бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов) с фиксацией в журнале производственного контроля;

проветривание помещений каждый час;

протирание читальных столов, клавиатуры и компьютерных мышей компьютеров, установленных для общего пользования и мебели спиртосодержащими чистящими средствами после каждого посетителя;

назначение лиц, ответственных за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (измерение температуры, инструктаж персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, сбором масок, респираторов, салфеток, обработкой оборудования и инвентаря, уборкой помещений);

установление санитайзеров с кожным антисептиком у входа, в холлах читальных залов, коридорах, у входа в лифты, санитарные узлы;

проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил личной/производственной гигиены и контроля за их неукоснительным соблюдением;

санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики);

оказание услуг населению в масках;

проведение техническим персоналом (уборщицы) дезинфекции в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, медицинская маска);

надлежащее хранение уборочного инвентаря после использования (ведра, щетки, тряпки) в специально выделенных местах;

каждые 2 часа проветривание рабочих мест и помещений для посетителей;

проведение влажной уборки производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, стульев), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);

неснижаемый (не менее чем пятидневный) запас дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников, СИЗ органов дыхания;

допуск к работе с дезинфицирующими средствами совершеннолетних лиц, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья;

хранение дезинфицирующих средств в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению.

разработка специальных рекомендаций (памяток) для читателей по передвижению по библиотеке и пользованию фондом.

Дополнительные требования для библиотек предусматривают:

выделение отдельного карантинного помещения для библиотечных изданий;

установление обязательного режима карантина для всех изданий, поступающих в библиотеку для комплектования фондов, и для библиотечных изданий, выданных на временное пользование читателям;

организацию отдельных зон в читальных залах для выдачи и приема книг.

Требования к посетителям:

В зоне ожидания:

1) при входе посетитель знакомится с правилами нахождения в библиотеке и маршрутом установленных на информационных стендах;

2) размещаются посадочные места с соблюдением дистанции;

3) в зону ожидания посетители входят группами из 15-30 человек (в зависимости от площади залов библиотек: до 100 квадратных метров - 15 человек, свыше 100 квадратных метров - 30 человек).

Вход на объект осуществляется с парадного входа. Посетитель проходит внутрь объекта, предоставляя билет на входе и с соблюдением санитарных мер (антисептик, соблюдение расстояния 2 метра, наличие медицинской маски) проходит охранную проверку; В зоне залов:

1) посетители проходят в читательский зал по маршруту указанного при входе, соблюдая дистанцию, в два метра друг от друга;

2) по периметру зала расположены информационные стенды с мерами безопасности и антисептические средства у входа в зал.

Выход из залов осуществляется в следующем порядке:

1) посетители выходят из зала по указанным маршрутам, соблюдая меры безопасности с дистанцией в 2 метра;

2) выход из зала согласно схеме.

Глава 8. Требования к работе музеев-заповедников

Продажа входных билетов осуществляется онлайн, без исключения продаж через кассы. При входе в здание устанавливается дезинфекционный коврик, смоченный методом орошения дезинфицирующим средством. На каждом объекте обязательно размещение одного станционного тепловизора (при близком расположении нескольких объектов на одной территории, допускается установка одного тепловизора). Посетители находятся на территории заповедника-музея в масках. Подготовка объектов в соответствии с санитарными нормами проводится в обеденный перерыв и после приема посетителей. Для бесперебойной и системной работы музея:

в доступных местах, санитарных узлах устанавливаются санитайзеры;

устанавливаются соответствующие разметки на полу для соблюдения социальной дистанции в зонах скопления людей не менее 2 метров (санузлы, гардероб, регистрации посетителей, пункта контроля и выдачи билетов и пр.), а также перед каждым музейным экспонатом;

с целью информирования посетителей разрабатывается и размещается при входе схема передвижения в музее;

по пути маршрута устанавливаются указатели, напоминающие знаки (на трех языках);

разрабатываются специальные рекомендации (памятки) для посетителей по передвижению по музею и пользованию фондом;

создаются зоны комфортного и безопасного ожидания в случае накопления людей в очереди.

Территория заповедника-музея и прилегающих к ним объектов условно разделяется на пять зон в зависимости от их расположения:

зона прибытия – парковка для автотранспорта, санитарная зона, торговые ряды и кассы (кассы, расположенные вне музея). Необходимо соблюдать дистанцию на парковке для автомобилей.

В зоне прибытия посетители ожидают очередь въезда на территорию музеев или мавзолеев (мечетей).

Продажа билетов в кассе осуществляется при соблюдении дистанции.

Посетители могут свободно передвигаться в санитарной зоне, торговых рядах.

Во избежание скопления в санитарной зоне, торговых рядах необходимо нанести дистанционные разметки на подходе к ним (возможно размещение турникетов), с соблюдением дистанции в 2 метра;

зона ожидания – это площадка для ожидания, где размещены посадочные места с сохранением социальной дистанции 2 метра.

В зону ожидания посетители входят группами из 15-30 человек (в зависимости от площади экспозиционных залов музея: до 100 квадратных метров – 15 человек, свыше 100 квадратных метров – 30 человек).

Допускается совместное посещение одной туристической группы (1 автобус), не превышающей по количеству 40 человек (при возможности максимального размещения посетителей в зоне ожидания и внутри музея).

Для удобства посетителей необходимо пометить теневые места, либо предусмотреть крытые площадки и обеспечить их посадочными местами с соблюдением социальной дистанции;

внутренняя зона музея – экспозиционные залы и кассы (кассы внутри здания музея).

Продажа билетов в кассе осуществляется при соблюдении дистанции.

Посетители допускаются в здание музея группами из 10-15 человек (в зависимости от площади экспозиционных залов музея: до 90 кв. м. - 10 человек, свыше - 15 человек).

В зависимости от количества экспозиционных залов или количества гидов, посетители делятся на группы из 10-15 человек (например, на четыре зала четыре группы, или одна группа на одного гида). Количество человек в группе зависит от площади залов: до 100 кв. м. - 10 человек, свыше - 15 человек.

Время ознакомления с каждым экспозиционным залом около 10 минут, если в здании музея предусмотрен один общий зал, время ознакомление с экспозиционным залом 20 минут.

Во внутренней зоне музея обеспечивается соблюдение дистанции посетителями в 1,5 – 2 метра;

зона размещения и (или) места отправления религиозных обрядов – включают в себя мечети, мавзолеи, зиярат могилы или места для поклонения, религиозного обряда.

Посещение, ожидание и ознакомление посетителей с объектами производится в соответствии с пунктами 82, 83 и 84 настоящих требований с соблюдением социальной дистанции.

Проведение религиозных обрядов (набирание воды из колодца, привязывание платка к дереву и т. п.) производится под наблюдением сотрудника музея.

На территории заповедника-музея не допускается ввоз скота, его забой с последующим распределением жертвы и т.п.;

зона археологических раскопок – это места археологических раскопок на территории заповедника-музея или за ее пределами.

В случае расположения объекта на территории заповедника-музея, ознакомление посетителей с археологическими раскопками производится после ознакомления с экспозиционными залами внутри музея.

В случае расположения объекта за пределами территории заповедника-музея, посещение посетителей производится соответствии с пунктами 82, 83 и 84 настоящих требований, с соблюдением социальной дистанции, в количестве не более 20 человек.

Для посещения археологических раскопок допускается создание нескольких групп посетителей в зависимости от количества гидов в заповеднике-музее (например, одна группа на одного гида в случае расположения за пределами территории музея-заповедника).

Группа посетителей археологических раскопок при соблюдении дистанции составляет не более 20 человек, при условии расположения за пределами территории музея-заповедника.

Маршруты групп посещения археологических раскопок не должны пересекаться друг с другом.

Время ознакомления с археологическими раскопками составляет порядка 20-30 минут, с соблюдением дистанции в 2 метра.

Глава 9. Требования к работе буфета при объектах культуры

Столики расставляются с соблюдением социальной дистанции между столами не менее 2 метров и 60 сантиметров между стульями. Перед барной стойкой зрительского буфета на полу наносится разметка по социальному дистанцированию. Используется посуда однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке. Реализацию продуктов питания проводят в фасованном виде. Продажу хлебобулочных, кондитерских и иных изделий осуществляют только в упакованном виде. Работники буфета оказывают услуги в одноразовых масках. Не допускается к работе персонал с проявлением острых респираторных инфекций, повышенной температурой. На видном доступном месте буфета устанавливается санитайзер с кожным антисептиком. По окончании работы буфета производится обработка всех контактных поверхностей (столы, стулья, барная стойка и т.д.) с применением дезинфицирующих средств путем протирания. Территория буфета содержится в порядке и чистоте.».

Приложение 3

к постановлению Главного

государственного санитарного

врача Республики Казахстан

№ 20 от 5 мая 2021 года

«Приложение 21

к постановлению Главного

государственного санитарного

врача Республики Казахстан

№ 67 от 25 декабря 2020 года

Требования к объектам общественного питания на период введения

ограничительных мероприятий, в том числе карантина

I. Требования к объектам общественного питания на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина

Администрация объекта проводит обязательное ознакомление на сайте infokazakhstan.kz с условиями работы и подписывает соответствующее соглашение. Деятельность объектов сферы обслуживания допускается при обеспечении следующих условий с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований:

1) перед открытием объекта проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств (в том числе уборка и обработка дезинфицирующими средствами поверхностей мебели, стен, и других предметов);

2) контроль температуры тела персонала и посетителей бесконтактным способом. При наличии симптомов острой инфекции обслуживание не допускается;

3) администрация объекта обеспечивает одновременное пребывание посетителей в обеденных залах объекта с соблюдением дистанции между посетителями не менее 2 метров по периметру; дистанция между столами должна быть не менее 2 м. и 60 см. между стульями;

4) на территорию объекта вход и нахождение без маски запрещен;

5) допускается снятие маски только во время приема пищи;

6) служба охраны объекта, и волонтерская служба следит за обязательным ношением маски посетителями, работниками, а также за соблюдением социальной дистанции;

7) персонал объекта должен быть обеспечен средствами защиты, не допускается работа персонала без масок ;

8) необходимо производить чистку обеденных столов и мебели, столешниц, столового оборудования (солонок, перечниц, соусниц, салфетник и пр.) спиртосодержащими чистящими средствами после каждого посетителя;

9) на объектах, предоставляющих блюда по системе «шведский стол», обязательно наличие стеклянной перегородки, исключающей прямой контакт с едой. При этом должно быть обеспечено обязательное обслуживание официантом;

10) с целью информирования посетителей администрацией должен быть разработан план социальной дистанции на объекте и размещен при входе, с указанием мест возможного скопления людей;

11) на объекте должны быть обеспечены условия для осуществления посетителями бесконтактных переводов и платежей при оплате счета, при этом необходимо протирать устройство дезинфицирующим средством после каждого использования;

12) обеспечить проветривание помещений объектов каждый час, по необходимости чаще; при этом обеспечить бесперебойную работу вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов) с фиксацией в журнале производственного контроля

13) запрещена деятельность ночных клубов (дискотеки);

14) администрация объектов, на которых имеются детские игровые зоны, обеспечивают санитарную обработку таких зон не реже 1 раза в три часа. При этом исключается использование в таких зонах мелких игрушек и конструкторов.

Собственнику объекта необходимо обеспечить:

определить лицо, ответственное за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (измерение температуры, инструктаж персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, утилизацией масок, респираторов, салфеток, обработкой оборудования и инвентаря, уборкой помещений);

установление санитайзеров с кожным антисептиком у входа, в холлах торговых залов, коридорах, у входа в лифты, санитарные узлы;

установление при входе в здание дезинфекционных ковриков, смоченных методом орошения дезинфицирующим средством;

нанесение соответствующей разметки на полу, установку ограждений и барьерных лент для соблюдения социальной дистанции и направления движения посетителей, недопущение мест возможного скопления людей;

проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил личной/производственной гигиены и контроля, мерам безопасности при использовании кварцевых ламп и контроль за их неукоснительным соблюдением;

санитарные узлы обеспечиваются средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики, туалетная бумага);

оказание услуг населению в масках, подлежащих замене не менее двух раз в смену и при нарушении целостности (сотрудники, имеющие непосредственный контакт с посетителями) с обработкой рук антисептиками;

техническому персоналу (уборщицы) дезинфекцию необходимо проводить в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, медицинская маска);

уборочный инвентарь (ведра, щетки, тряпки) после использования хорошо моют и хранят в специально выделенных местах;

каждые 2 часа проветривать рабочие места и помещения для посетителей;

влажная уборка производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, стульев), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);

при отсутствии естественной вентиляции обеззараживание воздуха осуществляется с использованием кварцевых, бактерицидных ламп согласно прилагаемой инструкции. Использование кварцевых ламп осуществляется при строгом соблюдении правил, в отсутствии людей с обязательным проветриванием помещений.

обеспечение неснижаемого (не менее чем пятидневного) запаса дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников, СИЗ органов дыхания;

к работе с дезинфицирующими средствами допускаются совершеннолетние лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья;

дезинфицирующие средства хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению.

Обслуживающий персонал объекта общественного питания имеет право проводить подготовительные работы для открытия заведения и работы по уборке помещений и оборудования или иные необходимые работы в соответствии с требованиями к объектам общественного питания после закрытия заведения, после закрытия объекта общественного питания согласно установленного режима работы. При наличии на территории одного субъекта предпринимательства нескольких изолированных друг от друга зданий (залов), имеющих отдельный вход (выход), санитарные узлы и обслуживание, расчет заполняемости объекта общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни осуществляется для каждого здания (помещения) раздельно.

II. Требования к объектам общественного питания в организованных

коллективах, пищеблоках на период введения ограничительных мероприятий,

в том числе карантина

Общие положения На время карантина по COVID-19 на объектах проводится медицинское наблюдение за персоналом с проведением опроса состояния и термометрии не менее 3 раз в день с регистрацией на бумажном или электронном носителе. К работе не приступает персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний. Персонал обеспечивается запасом одноразовых медицинских масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 2 часа) для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, перчатками, дезинфицирующими средствами. Запрещается повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок. На объекте предусматриваются кожные антисептики для обработки рук посетителей, которые устанавливаются на видном и доступных местах. При применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты. Обеззараживание воздуха в помещениях Администрация объекта проводит ревизию (очистка, мойка, дезинфекция, замена фильтров и др.) систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обеспечения оптимальных условий температуры и влажности воздуха. Проветривание всех помещений проводится к периодичностью не менее 15 минут до 3 раз в день. Проводится обеззараживание воздуха с использованием кварцевых, бактерицидных ламп или рециркуляторов воздуха, согласно прилагаемой инструкции. Использование кварцевых ламп осуществляется при строгом соблюдении правил, в отсутствии людей, с обязательным проветриванием помещений. Использование рециркуляторов воздуха разрешается использовать в присутствии людей. Очистка и дезинфекция системы вентиляции и кондиционирования воздуха проводится в соответствии с графиком плановых профилактических работ. Требования к уборке помещений В залах проводится ежедневная уборка с применением разрешенных дезинфицирующих средств. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых герметичных перчатках. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, со следующей кратностью:

- полы зала приема пищи, торговые прилавки – 2 раза в день утром и вечером;

- подносы, лента раздачи пищи, дверные ручки, кассовые аппараты, банковский терминал – каждый час;

- общественные санитарные узлы (пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе вентили кранов, спуск бачков унитаза), перила, кнопки лифтов – 3 раза в день;

Уборочный инвентарь после проведения уборки подлежит обязательной дезинфекции.

Для дезинфекции применяются средства, зарегистрированные и разрешенные в установленном порядке к применению на территории Республики Казахстан и Евразийского экономического союза и включенные в Единый реестр свидетельств о государственной регистрации стран Евразийского Экономического Союза. При проведении дезинфекции следует строго соблюдать время экспозиции (время нахождения рабочего раствора дезинфицирующего средства на поверхности обрабатываемого объекта) и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату. После обработки поверхность промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец или одноразовых салфеток (ветошей). Регламент использования дезинфицирующего средства определен Инструкцией по применению дезинфицирующих средств, где разъясняется необходимость или отсутствие необходимости смывать дезинфицирующее средство после его экспозиции. По окончании рабочей смены (не реже, чем через 6 часов) проводится влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания. На каждом объекте создается неснижаемый запас дезинфицирующих средств, исходя из расчетной потребности, ветоши, уборочного инвентаря. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению. Превентивные меры незамедлительного характера на объектах общественного питания в организованных коллективах Расстановку столов, стульев и иного инвентаря проводят с учетом обеспечения расстояния между столами и между посетителями не менее 2 метров. Реализацию продуктов питания в столовых проводят в фасованном виде, за исключением не нарезанных овощей и фруктов. Продажу хлебобулочных, кондитерских и иных изделий, к которым есть доступ покупателей, осуществляют только в упакованном виде. Работники столовых (продавцы, повара, официанты, кассиры и другие сотрудники, имеющие непосредственный контакт с продуктами питания) оказывают свои услуги рабочим в одноразовых масках (смена масок не реже 1 раза в 2 часа). Не проводится в столовых раздача по типу самообслуживания. Устанавливают санитайзеры для обработки рук, либо обеспечивают выдачу одноразовых перчаток. При входе в здание обеспечивается наличие дезинфекционных ковриков, смоченных методом орошения дезинфицирующим средством. Обеспечивается соблюдение социальной дистанции путем нанесения соответствующей разметки на полу, ограждений и барьерных лент для направления движения посетителей, недопущение мест возможного скопления людей; Не образовываются очереди более 5 человек с соблюдением расстояния между ними не менее 2 метров, ограничивают количество одновременно обслуживаемых посетителей. По окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводят проветривание и влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания. Ведут усиленный дезинфекционный режим: каждый час специальными дезинфекционными средствами обрабатывать столы, стулья. Закрепляют ответственных работников, обеспечивающих соблюдение вышеуказанных пунктов.».

Приложение 4

к постановлению Главного

государственного санитарного

врача Республики Казахстан

№ 20 от 5 мая 2021 года

«Приложение 48

к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан

№ 67 от 25 декабря 2020 года

Требования к банкетным залам, ночным клубам, караоке на период введения

ограничительных мероприятий, в том числе карантина

Администрация объекта проводит обязательное ознакомление на сайте infokazakhstan.kz с условиями работы и подписывает соответствующее соглашение. В целях недопущения распространения COVID-19 среди работников объекта необходимо:

1) организовать ежедневный «входной фильтр» с проведением бесконтактной термометрии и обязательной изоляцией лиц с повышенной температурой тела и (или) признаками респираторной инфекции (повышенной температурой, кашлем, насморком) с регистрацией на бумажном или электронном носителе;

2) организовать при входе на объект место для обработки рук кожным антисептиком (в том числе с помощью установленных дозаторов) и дезинфицирующими салфетками;

3) для регулярной гигиены рук установить в местах общего пользования (производственные помещения, санитарные узлы) умывальники для мытья рук с мылом (в том числе оборудованные настенными дозаторами), дозаторы для обработки рук кожным антисептиком, бумажные или электрополотенца, мусорные контейнеры с ножной педалью для открытия крышки;

4) персонал обеспечивается запасом одноразовых медицинских масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 2 часа) для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, перчатками, дезинфицирующими средствами. Не допускается повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок;

5) обеспечить нахождение персонала в служебных производственных помещениях объекта в минимальном количестве, необходимом для нормального функционирования объекта с соблюдением дистанции между рабочими местами (не менее 1,5 метра);

6) ограничить доступ лиц, не связанных с деятельностью объекта, за исключением лиц, выполняющих работу, связанную с производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования);

7) ограничить перемещение работников объекта во время перерыва и отдыха (выход за территорию объекта, перемещение на другие участки, не связанные с выполнением своих должностных обязанностей);

8) определить работников, которые будут контактировать с посетителями объекта.

Деятельность объектов допускается при обеспечении следующих условий с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований:

1) перед открытием объекта проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств (в том числе уборка и обработка дезинфицирующими средствами поверхностей мебели, стен, и других предметов);

2) контроль температуры тела персонала и посетителей бесконтактным способом. При наличии симптомов острой респираторной инфекции (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний, обслуживание не допускается;

3) администрация объекта обеспечивает одновременное пребывание посетителей в обеденных залах объекта с соблюдением дистанции между посетителями не менее 2 метров по периметру; дистанция между столами, должна быть не менее 2 м и 60 см между стульями и рассадке за одним столом не более 6-ти человек. Рассадка за барной стойкой обеспечивается с соблюдением дистанции;

4) на территорию объекта вход и нахождение без маски запрещен;

5) служба охраны объекта следит за обязательным ношением маски посетителями, работниками, а также за соблюдением социальной дистанции;

6) работники объекта оказывают услуги посетителям в одноразовых масках (смена масок не реже 1 раза в 2 часа) с частой обработкой рук;

7) к работе с дезинфицирующими средствами допускаются совершеннолетние лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

4. Собственнику объекта необходимо обеспечить:

1) закрепление лица, ответственного за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (измерение температуры, инструктаж персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, обработкой оборудования и инвентаря, уборкой помещений);

2) установление санитайзеров с кожным антисептиком у входа, в холлах торговых залов, коридорах, у входа в лифты, санитарные узлы;

3) проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил личной/производственной гигиены и контроля, мерам безопасности при использовании кварцевых ламп и контроль за их неукоснительным соблюдением;

4) санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики, туалетная бумага);

5) неснижаемый (не менее чем пятидневный) запас дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников, СИЗ органов дыхания.

Обеззараживание воздуха в помещениях:

1) администрация объекта проводит ревизию (очистка, мойка, дезинфекция, замена фильтров и др.) систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обеспечения оптимальных условий температуры и влажности воздуха;

2) проводится обеззараживание воздуха с использованием кварцевых, бактерицидных ламп или рециркуляторов воздуха, согласно прилагаемой инструкции. Использование кварцевых ламп осуществляется при строгом соблюдении правил, в отсутствии людей, с обязательным проветриванием помещений. Использование рециркуляторов воздуха разрешается использовать в присутствии людей.

3) очистка и дезинфекция системы вентиляции и кондиционирования воздуха проводится в соответствии с графиком плановых профилактических работ.

Требования к уборке помещений:

1) в залах проводится ежедневная уборка с применением разрешенных дезинфицирующих средств. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых герметичных перчатках;

2) для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

3) при проведении дезинфекции следует строго соблюдать время экспозиции (время нахождения рабочего раствора дезинфицирующего средства на поверхности обрабатываемого объекта) и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату. Регламент использования дезинфицирующего средства определен Инструкцией по применению дезинфицирующих средств, где разъясняется необходимость или отсутствие необходимости смывать дезинфицирующее средство после его экспозиции;

4) техническому персоналу (уборщицы) дезинфекцию необходимо проводить в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, медицинская маска);

5) по окончании рабочего дня проводится влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал;

6) уборочный инвентарь (ведра, щетки, тряпки) после использования подлежит мытью с обязательной дезинфекцией и хранят в специально выделенных местах;

7) на каждом объекте создается неснижаемый запас дезинфицирующих средств, исходя из расчетной потребности, ветоши, уборочного инвентаря;

8) дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.