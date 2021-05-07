Подписано новое постановление главного санврача
«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее – ПГГСВ № 67) следующие изменения и дополнения:
1) приложение 5 к ПГГСВ № 67 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) приложение 9 к ПГГСВ № 67 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) приложение 21 к ПГГСВ № 67 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) дополнить ПГГСВ № 67 новым приложением 48 в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
- Внести в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 27 января 2021 года № 3 «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее – ПГГСВ № 3) следующее изменение:
подпункт 1) пункта 34 приложения 1 к ПГГСВР № 3 изложить в следующей редакции:
«1) вакцинацию проводят в два этапа: вначале компонентом I в дозе 0,5 мл, затем, через 45 дней без учета дня вакцинации - компонентом II в дозе 0,5 мл; при этом, в отдельных случаях на основании обращения вакцинируемых допускается проведение вакцинации компонентом II «Гам-КОВИД-Вак» в период с 21 дня до 90 дней;».
- Внести в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 18 «О внедрении мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства» (далее – ПГГСВ № 18) следующие дополнения:
пункт 1 ПГГСВ № 18 дополнить новыми подпунктами следующего содержания:
«19) аэропорт города Нур-Султан (с 12 мая 2021 года);
20) аэропорт города Алматы (с 21 мая 2021 года).».
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
- 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания», - говорится в документе.
Приложение 1
к постановлению главного
государственного санитарного
врача Республики Казахстан
№ 20 от 5 мая 2021 года
«Приложение 5
к постановлению лавного
государственного санитарного
врача Республики Казахстан
№ 67 от 25 декабря 2020 года
- I. Требования к объектам оптовой и розничной торговли (хранения) продукции
на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина
- Администрация торгового объекта проводит обязательное ознакомление на сайте Ikz с требованиями к условиям работы и подписывает соответствующее соглашение.
- Контроль температуры тела на входе (ресепшн, пункт охраны) осуществляется работником торгового объекта на всех доступных входах бесконтактным или контактным способом.
- Вход и нахождение на территории торгового объекта без маски не допускаются.
- Администрация объекта и ответственные лица следят за обязательным ношением масок посетителями, работниками, а также за соблюдением социальной дистанции.
- Обеспечивается нанесение напольной разметки, а также змейки из ограждений и барьерных лент для направления потоков и соблюдения социальной дистанции, недопущения мест скопления людей в прикассовых зонах и других местах образования очередей (санузлы, гардероб и пр.), а также перед каждым бутиком и торговым местом.
- Администрация торговых объектов обеспечивает заполняемость объекта посетителями согласно требований постановлений Главного государственного санитарного врача при соблюдении социальной дистанции (из расчета на 1 человека 4 квадратных метра торговой площади).
- Администрацией торгового объекта обеспечивается заполняемость при соблюдении социальной дистанции между продавцами не менее 2 метров.
- Администрация торговых объектов размещает визуальную информацию о допустимом количестве посетителей в доступном месте при входе в каждый бутик.
- Лица реализующие товары обеспечивают соблюдение социальной дистанции в торговых зонах (бутиках) из расчета на 1 человека 4 квадратных метра торговой площади.
- Радиотрансляция о необходимости соблюдать санитарные меры осуществляется не реже чем 1 раз в 60 минут.
- Собственник торгового объекта обеспечивает:
- определение ответственного лица за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (измерение температуры, инструктаж персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, утилизацией масок, респираторов, салфеток, обработкой оборудования и инвентаря, уборкой помещений);
- установку санитайзеров с кожным антисептиком у входа, в холлах торговых залов, коридорах, у входа в лифты, санитарные узлы, а также в каждом бутике;
- у входов в торговые бутики (зоны) обеспечивается наличие дезинфекционных ковриков, смоченных методом орошения дезинфицирующим средством;
- проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил личной/производственной гигиены и контроля за их неукоснительным соблюдением, мерам безопасности при использовании кварцевых ламп;
- санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики, туалетная бумага);
- оказание услуг населению в масках с обработкой рук антисептиками;
- бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов) внутри торговых объектов, с обеспечением соблюдения режима проветривания каждые 2 часа;
- проведение техническим персоналом (уборщицы) дезинфекции в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, медицинская маска);
- надлежащее хранение уборочного инвентаря (ведра, щетки, тряпки) после использования в специально выделенных местах;
- проведение влажной уборки производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, стульев), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);
- неснижаемый (не менее пятидневного) запаса дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников, перчаток, СИЗ органов дыхания;
- допуск к работе с дезинфицирующими средствами совершеннолетних лиц, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья;
- хранение дезинфицирующих средств в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению.
- при отсутствии естественной вентиляции рекомендуется обеззараживание воздуха с использованием кварцевых, бактерицидных ламп или рециркуляторов воздуха согласно прилагаемой инструкции. Использование кварцевых ламп осуществляется при строгом соблюдении правил, в отсутствии людей, с обязательным проветриванием помещений. Рециркуляторы воздуха разрешается использовать в присутствии людей.
- II. Требования к торгово-развлекательным комплексам (центрам, моллам)
на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина
- Администрация объекта проводит обязательное ознакомление на сайте Ikz с условиями работы торгующих лиц и подписывает соответствующее соглашение.
- Бесконтактный контроль температуры тела работников и персонала на входе (ресепшн, пункт охраны) осуществляется сотрудником торгового объекта на всех доступных входах.
- Вход в торговый объект, а также нахождение на территории торгового объекта без маски не допускается.
- Служба охраны торгового объекта, и волонтерская служба следят за обязательным ношением масок посетителями, работниками, а также за соблюдением социальной дистанции (за исключением членов одной семьи).
- Устанавливаются напольные разметки, ограничительные и барьерные ленты для обеспечения социального дистанцирования в прикассовых зонах и при необходимости в других местах образования очередей (санузлы, гардеробы), а также перед каждым бутиком и торговым местом.
- Администрация торгового объекта обеспечивает наполняемость торгового объекта согласно требований постановлений Главного государственного санитарного врача при соблюдении социальной дистанции.
- Администрация торгового объекта обеспечивает организацию передвижения покупателей внутри объекта, исключающую нарушения социального дистанцирования (1 человек на 4 квадратный метр, за исключением членов одной семьи).
- Администрация торгового объекта обязана предоставлять информацию о единовременном допустимом количестве посетителей в каждом бутике. Информация должна быть размещена на визуально доступном месте при входе в каждый бутик.
- Работники объектов обеспечивают заполняемость торговых бутиков с учетом соблюдения социальной дистанции.
- Администрация объекта обеспечивает радиотрансляцию (оповещение через громкоговоритель) о необходимости соблюдения санитарных мер не реже 1 раза в 60 минут.
- В торгово-развлекательных комплексах (центрах), торговых домах, запрещается организация и проведение культурно-массовых, коллективных, зрелищных мероприятий.
- Обеспечивается ограничение контактов между коллективами отдельных участков, отделов, смен, не связанных общими задачами и производственными процессами. Разделение рабочих потоков и разобщение коллектива осуществляется посредством размещения сотрудников в отдельных кабинетах, организации работы в несколько смен, соблюдения принципов социального дистанцирования.
- В случаях выявления сотрудников с признаками ОРВИ (повышенной температурой тела), больные незамедлительно изолируются с одновременным информированием медицинского учреждения.
III. Требования к деятельности фуд-кортов в торговых объектах
- 14. Функционирование фуд-кортов обеспечивается при соблюдении санитарных требований к объектам общественного питания, с разделением предприятий быстрого питания на фудкорте перегородками.
- 15. Заполняемость фуд-кортов обеспечивается из расчета на 4 кв.м на 1 посетителя, при соблюдении социальной дистанции.
- 16. На территории фуд-корта запрещается проведение культурно-массовых, торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий, конференций, семинаров и др. с возможным массовым скоплением людей.
- 17. Обеспечение социального дистанцирования между посетителями, работниками, путем нанесения напольных разметок, ограничителей и барьерных лент, а также расстановкой столов, стульев с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадке за одним столом не более 4-х человек.
- 18. Вход и нахождение на территорию фудкорта без маски не допускается, за исключением случаев приема пищи, а также детей до 5 лет.
- Обеспечение бесконтактной термометрии работников в течение дня, а также у посетителей при наличии симптомов респираторных заболеваний (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.).
При выявлении у работников симптомов ОРВИ и гриппа, а также симптомов, не исключающих КВИ обеспечить их изоляцию и отстранить от работы.
- 20. Ежедневно вести журнал учета результатов термометрии сотрудников.
- Проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил личной/общественной гигиены и контроля за их неукоснительным соблюдением.
- Назначение ответственного лица за инструктаж, своевременную смену средств защиты, снабжение и отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала инструктажа, учета смены средств защиты и пополнения запасов дезсредств.
- 23. Установка санитайзеров/диспенсеров с кожными антисептиками для обработки рук работников и посетителей.
- Подача готовых блюд в одноразовой посуде, удобной для употребления пищи, имеющие соответствующие документы, сертификаты.
Раздача еды осуществляется официантами, с целью исключения самообслуживания.
- Проводить обработку путем протирания дезинфицирующим раствором обеденных столов, подносов после каждого посетителя.
- Проводить ежедневную влажную уборку помещений с обязательной дезинфекцией со следующей кратностью: полы обеденных залов, торговые прилавки - 2 раза в день утром и вечером; дверные ручки, кассовые аппараты, банковский терминал - ежечасно.
- Уборочный инвентарь после проведения уборки подлежит обязательной дезинфекции и должен храниться в специально выделенных местах.
- Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.
- Обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и прочее.
- Работа персонала осуществляется при наличии масок.
- Обеспечение централизованного сбора использованных масок и перчаток в специально промаркированные контейнеры для дальнейшей утилизации.
- Обеспечить условия для осуществления посетителями бесконтактных переводов и платежей при оплате счета.
- Максимально оказывать услуги онлайн-покупок, заказов и доставки продуктов, готовых блюд населению с соблюдением всех требований санитарных правил к условиям доставки, при этом следует принять меры по минимизации контакта с покупателем.
- Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к объектам общественного питания согласно приложению 21 к настоящему постановлению.».
Приложение 2
к постановлению Главного
государственного санитарного
врача Республики Казахстан
№ 20 от 5 мая 2021 года
«Приложение 9
к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан
№ 67 от 25 декабря 2020 года
Требования к объектам культуры (музеи, музеи-заповедники, библиотеки,
концертные организации, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы,
галереи, цирки, культурно-досуговые организации и другие) на период
введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина
Глава 1. Общие положения
- В настоящем приложении используется следующая классификация мероприятий:
- культурно-развлекательные и бизнес мероприятия – спектакли, концерты, киносеансы, театральные, концертные, цирковые представления, световые проекционные шоу, конкурсы, фестивали, посещение музеев, музеев-заповедников, библиотек и клубных учреждении, парады, форумы, конференции, выставки, клиентские и корпоративные мероприятия, презентации, тимбилдинги;
- массово-зрелищные мероприятия – это культурно-развлекательные и бизнес мероприятия с участием более 1000 человек;
- мероприятия в закрытых помещениях;
- мероприятия под открытым небом (open air).
- Администрация объекта проводит обязательное ознакомление на сайте infokazakhstan.kz с условиями работы и подписывает соответствующее соглашение.
- Административный персонал переводится на дистанционную форму работы с максимальным сокращением рабочего дня в зависимости от производственной необходимости.
- На входе на объект организуется проведение бесконтактной термометрии у посетителей, зрителей и работников, с допуском на объект лиц, не имеющих симптомов острых респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель, наличие насморка).
- На крупных объектах рекомендуется обеззараживание воздуха с использованием кварцевых, бактерицидных ламп или рециркуляторов воздуха согласно прилагаемой инструкции. Использование кварцевых ламп осуществляется при строгом соблюдении правил, в отсутствии людей с обязательным проветриванием помещений. Рециркуляторы воздуха разрешается использовать в присутствии людей.
В закрытых помещениях с площадью менее 50 квадратных метров обеззараживание воздуха с использованием кварцевых, бактерицидных ламп или рециркуляторов воздуха обязательно.
- Не допускаются в помещения объекта следующие лица:
- контактные с подтвержденными случаями COVID-19;
- лица, включая сотрудников, с проявлениями острых респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель, наличие насморка).
Глава 2. Требования для театров, концертных организаций
- Перед открытием на объекте проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств (в том числе уборка и обработка дезинфицирующими средствами поверхностей мебели, стен, концертных залов, репетиционных комнат, музыкальных инструментов, реквизитов, декорации и др.).
- Количество людей во время репетиции разбивается по залам из расчета возможности соблюдения социальной дистанции не менее 2 метров.
- Вход на территорию объекта без маски не допускается. Обеспечивается обязательное нахождение посетителей в здании объекта в масках.
- Продажа входных билетов осуществляется онлайн, без исключения продаж через кассы.
- Для обеспечения социального дистанцирования, в прикассовых зонах и других местах образования очередей (санузлы, гардероб и пр.), устанавливаются напольные разметки.
- В репетиционных залах обеспечивают расстановку или доступность оборудования, при соблюдении социальной дистанции не менее 2 метров.
- В раздевалках персоналом осуществляется координация по распределению посетителей и проводится к концу рабочего дня обработка жетонов дезинфицирующими средствами.
- Посетителям культурных объектов не допускается реализации продуктов питания, за исключением бутилированной воды и напитков.
- Сотрудниками на улице перед залами или площадками, обеспечивается координация очереди по безопасному дистанцированию, из расчёта 1 сотрудник на 50 человек.
В театрах, вместимостью в зрительном зале до 100 посадочных мест, допускается заполняемость не более 25 зрителей.
- На улице предусматривается соответствующая разметка на земле, а также змейки из ограждений и лент для направления потоков посетителей и соблюдения социальной дистанции.
- В целях недопущения скопления зрителей в одном месте, мероприятии (одноактная постановка, концерт без антракта) проводятся без антракта и перерыва.
- У входа, в холлах, в фойе, коридорах у входа в лифты, санитарные узлы устанавливаются санитайзеры с кожным антисептиком.
- Администрацией объектов обеспечиваются:
- проведение инструктажа среди работников и артистов о необходимости соблюдения правил личной/производственной гигиены и контроля за их неукоснительным соблюдением;
- санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики);
- оказание услуг населению в масках;
- бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов), с соблюдением режима проветривания;
- проведение техническим персоналом (уборщицы) дезинфекции в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, медицинская маска);
- надлежащее хранение уборочного инвентаря (ведра, щетки, тряпки) после использования в специально выделенных местах;
- каждые 2 часа проветривание рабочих мест и помещений для посетителей;
- влажная уборка производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, стульев, музыкальных инструментов), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);
- неснижаемый (не менее чем пятидневный) запас дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) органов дыхания и перчаток;
- допуск к работе с дезинфицирующими средствами совершеннолетних лиц, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья;
- хранение дезинфицирующих средств в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению.
- Для бесперебойной и системной работы площадки:
- устанавливаются напольные разметки для обеспечения социального дистанцирования в прикассовых зонах и других местах образования очередей (санузлы, гардероб, регистрации посетителей, пункта контроля и выдачи билетов и пр.) не менее 2 метров;
- с целью информирования посетителей разрабатывается и размещается при входе схема передвижения по площадке;
- на территории объекта устанавливаются указатели, напоминающие знаки (на трех языках);
- разрабатываются специальные рекомендации (памятки) для посетителей (зрителей) по нахождению на площадке;
- создаются зоны комфортного и безопасного ожидания в случае накопления людей в очереди.
Требования к посетителям (зрителям)
- Вход на объект осуществляется с парадного входа.
- Посетитель проходит внутрь объекта, предоставляя билет на входе и с соблюдением санитарных мер (антисептик, соблюдение расстояния 2 метра, наличие медицинской маски) проходит охранную проверку;
При отсутствии у посетителя медицинской или тканевой маски, возможна раздача на месте.
- Вход в зал осуществляется в следующем порядке:
1) посетители направляются на места в зрительном зале, указанный в билете, в порядке очереди, с соблюдением расстояния 2 метра;
2) посетители передвигаются строго по нанесенным разметкам по периметру входа, холла, фойе, коридора объекта.
Правила нахождения в зрительном зале транслируются по мониторам в холле, фойе, коридора объекта.
Вход контролируется ответственными лицами (контролеров).
- В зоне зала (рассадка):
1) посетители рассаживаются в зрительном зале соблюдая дистанцию в два метра друг от друга;
2) вход в концертный зал осуществляется рядами, под контролем ответственных лиц (контролеров).
По периметру зала располагаются информационные стенды с мерами безопасности, у входа в зал устанавливаются антисептические средства.
- Выход из залов осуществляется в следующем порядке:
1) посетители выходят из зала по указанным маршрутам, соблюдая меры безопасности с дистанцией в 2 метра;
2) выход из концертного зала рядами под контролем ответственных лиц (контролеров).
Глава 3. Требования к деятельности кинотеатров на период введения
ограничительных мероприятий, в том числе карантина
- Администрация кинотеатра обеспечивает с целью недопущения скопления людей в местах продажи услуг, а также в местах контроля доступа, следующие условия:
- продажа входных билетов максимально осуществляется онлайн на официальном сайте или с использованием специальных сервисов. При продаже билетов в кассах обеспечиваются условия для соблюдения социального дистанцирования;
- система организации контроля входных билетов осуществляется по упрощенной схеме с разбивкой очереди по турникетам с соблюдением социальной дистанции;
- соблюдение социальной дистанции путем нанесения соответствующей разметки на полу, ограждений и барьерных лент для направления движения посетителей, недопущение мест возможного скопления людей;
- вход на объект без маски не допускается, обеспечивается обязательное нахождение посетителей в здании объекта в масках;
- запрет на вход в кинозал с едой и напитками.
- Обслуживающий и технический персонал допускается к работе только в масках.
- Перед открытием объекта проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств (в том числе уборка и обработка дезинфицирующими средствами поверхностей мебели, стен, и других предметов).
- Контроль температуры тела персонала и посетителей при входе в организацию бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, тепловизоры). При наличии симптомов острой инфекции обслуживание не допускается.
- Проветривание помещения, влажной уборки и дезинфекции мест пребывания персонала и посетителей, с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.
- Обеспечение требований к бесперебойной работе вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха:
- проведение профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов) внутри объектов, с обеспечением соблюдения режима проветривания;
- раздельные системы приточно-вытяжной вентиляции для зрительного зала;
- исключение неорганизованного поступления наружного воздуха в залы через вытяжные шахты;
- проведение дезинфекции приточных камер и установок системы вентиляции;
- ограничение доступа в служебные помещения оборудования системы вентиляции посторонних лиц.
- Обязательное наличие дезинфицирующих ковриков на входах в зал, пропитанных дезинфицирующим раствором.
- Соответствующая разметка на полу, а также змейки из ограждений и барьерных лент для направления потоков и соблюдения социальной дистанции.
- Соблюдение перерыва между сеансами не менее 30 минут на проведение дезинфекции залов (протирка перил, ручек дверей, подлокотников кресел), включая проветривание в течении 15 минут.
- Предоставление посетителям какого-либо инвентаря, принадлежащего администрации объекта, допускается только при условии осуществления предварительной дезинфекции (в том числе упаковка в индивидуальную защитную пленку) и выдаче дезинфицирующих салфеток для самостоятельной обработки и другое.
- Рекомендуется по возможности осуществлять реализацию продукции бесконтактными способами, в том числе, с помощью автоматов по продаже товаров (вендинговых машин).
- Администрация объекта обеспечивает сотрудников запасом одноразовых масок и перчаток, а также кожных антисептиков для обработки рук.
- Администрация объекта обеспечивает ограничение контактов между сотрудниками кинотеатров разных отделов и функциональных групп (администраторы, кассиры, бармены, сотрудники офиса, технический персонал и др.) не связанных общими задачами и производственными процессами.
- Запрещается приём пищи на рабочих местах. Пищу принимать только в специально отведенной комнате - комнате приема пищи.
- Собственнику объекта необходимо обеспечить:
- установление санитайзеров с кожным антисептиком у касс, входа, в холлах, коридорах, у входа в лифты, санитарные узлы, а также у входов в каждый зал;
- санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики, туалетная бумага);
- оказание услуг населению в масках;
- централизованный сбор использованных масок и перчаток в промаркированные контейнеры (полиэтиленовые мешки) для дальнейшей утилизации;
- проведение техническим персоналом (уборщицы) дезинфекцию в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, медицинская маска);
- надлежащее хранение уборочного инвентаря (ведра, щетки, тряпки) после использования в специально выделенных местах;
- влажную уборку производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, стульев), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);
- обеспечение неснижаемого (не менее чем недельного) запаса дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников, СИЗ органов дыхания;
- допуск к работе с дезинфицирующими средствами совершеннолетних лиц, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья;
- хранение дезинфицирующих средств в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению;
- контроль температуры тела персонала в течение рабочего дня, опрос работников на наличие симптомов респираторных заболеваний, с целью отстранения от работы персонала с симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с симптомами, не исключающими COVID-19 (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка) обеспечение изоляции и немедленный вызов скорой помощи;
- назначение лица, ответственного за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, распределение потоков движения посетителей, измерение температуры, проведение инструктажа персонала, своевременную смену средств индивидуальной защиты;
- информирование зрителей о правилах санитарных норм и требованиях безопасности.
Глава 4. Требования к организации культурно-развлекательных
и бизнес-мероприятий на закрытых площадках
- Продажа входных билетов рекомендуется осуществлять онлайн, без исключения продаж через кассы.
- Движение людей при входе, выходе и внутри площадки организуется непересекающимися потоками с безопасной социальной дистанцией (с одной стороны зала - входы, с другой - выходы и т.п.).
- Проводится соответствующая разметка на полу, а также змейки из ограждений и лент для направления потоков и соблюдения социальной дистанции.
- Сотрудники на улице перед залами или площадками координируют очередь с безопасной дистанцией, из расчёта 1 сотрудник на 50 человек.
- Проводится замер температуры тела каждого зрителя (посетителя), зрители с повышенной температурой на площадки не допускаются.
- Администрацией площадки обеспечиваются:
- строгое соблюдение таймингов мероприятия/экскурсии;
- нахождение на площадке персонала в масках;
- предупреждение зрителей о необходимости быть постоянно в масках;
- вход и выход из концертного зала рядами под контролем ответственных лиц;
- перерыв между сеансами не менее 30 минут на проведение дезинфекции залов (протирка перил, ручек дверей, подлокотников кресел) с последующим проветриванием на 15 минут;
- контроль за температурой работников в течение рабочего дня и не допускать нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и с признаками инфекционного заболевания;
- санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики);
- проведение очистки кондиционеров;
- установка санитайзеров с кожным антисептиком в холлах, коридорах, у входов в лифты, санитарные узлы.
- Для бесперебойной и системной работы площадки:
- устанавливаются напольные разметки для обеспечения социального дистанцирования в прикассовых зонах и других местах образования очередей (санузлы, гардероб, регистрации посетителей, пункта контроля и выдачи билетов и пр.) не менее 2 метров;
- с целью информирования посетителей разрабатывается и размещается при входе на площадку схема передвижения по площадке;
- на территории объекта устанавливаются указатели, напоминающие знаки (на трех языках);
- разрабатываются специальные рекомендации (памятки) для посетителей (зрителей) по нахождению на площадке;
- создаются зоны комфортного и безопасного ожидания в случае накопления людей в очереди.
Требования к посетителям (зрителям)
- В зоне ожидания:
- при входе посетитель знакомится с правилами нахождения на площадке и маршрутом передвижения установленных на информационных стендах;
- посадочные места размещаются с соблюдением дистанции;
- в зону ожидания посетители входят группами из 15-30 человек (в зависимости от площади площадки: до 100 квадратных метров - 15 человек, свыше 100 квадратных метров - 30 человек).
- С парадного входа вход осуществляется в следующем порядке:
- посетитель/зритель проходит внутрь объекта, предоставляя билет на входе и с соблюдением санитарных мер (антисептик, соблюдение расстояния - 2 метра, наличие медицинской маски) проходит охранную проверку;
- при выявлении отсутствия у посетителя медицинской маски, необходимо обеспечить раздачу на месте.
- В зоне зала:
- посетители (зрители) проходят в зал по маршруту указанного при входе, соблюдая дистанцию, в два метра друг от друга;
- по периметру зала расположены информационные стенды с мерами безопасности и антисептические средства у входа в зал.
- Выход из залов осуществляется в следующем порядке:
- посетители выходят из зала по указанным маршрутам, соблюдая меры безопасности с дистанцией в 2 метра;
- выход из зала согласно схеме, при сопровождении организаторов или волонтеров.
Глава 5. Требования к организации массово-зрелищных
мероприятий на открытом воздухе
- С целью недопущения скопления людей в местах продажи услуг, а также в местах контроля доступа обеспечиваются следующие условия:
- продажа входных билетов рекомендуется осуществлять онлайн, без исключения продаж через кассы;
- предусмотреть систему организации контроля входных билетов по упрощенной схеме с разбивкой очереди по турникетам с соблюдением социальной дистанции.
- Обслуживающий персонал находится в масках.
- Администрация объекта обеспечивает:
- организацию движения гостей в масках при входе, выходе и внутри площадки непересекающимися потоками с безопасной социальной дистанцией (с одной стороны зала - входы, с другой - выходы и т.п.), в зависимости от объекта и характера мероприятия.
- промежуточный контроль температуры обслуживающего персонала;
- дезинфекцию рабочих мест персонала и мест пребывания гостей, с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;
- разметку на полу, а также змейки из ограждений и барьерных лент для направления потоков и соблюдения социальной дистанции;
- установку на территории объекта дозаторов с кожным антисептическим средством (на входах (выходах) на площадку (сцену) и в гримерных, в санитарных узлах, в зонах выдачи инвентаря);
- нанесение разметки для зрителей и гостей для контроля дистанцирования;
- назначение лица, ответственного за инструктаж персонала, распределение потоков движения гостей, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведение инструктажа, сбором масок, респираторов, салфеток, обработкой оборудования и инвентаря, качеством уборки помещений, измерением температуры, своевременную смену средств индивидуальной защиты;
- утверждение с организатором мероприятия плана рассадки гостей или размещения в зрительной зоне в зависимости от пространства, соблюдая дистанцирование;
- сотрудников площадки запасом одноразовых масок и перчаток, а также кожных антисептиков для обработки рук;
- бесконтактный замер температуры тела каждого посетителя и обслуживающего персонала, и ограничение его доступа на площадку в случае повышенной температуры и признаками ОРВИ;
- выдачу бэйджов персоналу, задействованному в организации мероприятия, контроль персонала задействованного в организации мероприятия и осуществление строгого допуска на объект в масках;
- информирование зрителей о правилах санитарных норм и требованиях безопасности.
- Предоставление посетителям какого-либо инвентаря принадлежащего администрации площадке, осуществляется при условии осуществления мероприятий по дезинфекции (упаковка в индивидуальную защитную упаковку, выдача дезинфицирующих салфеток для самостоятельной обработки и другое).
- Не допускается приём пищи на рабочих местах, за исключением специально отведенной комнаты приема пищи.
- Сотрудники, охрана, волонтеры координируют вход с безопасной дистанцией и находятся на улице перед входом, внутри помещения в масках.
- Выход из зала (площадки) осуществляется рядами, при помощи ответственных лиц.
- Количество гостей в залы допускаются по согласованию с главными государственными санитарными врачами соответствующей территории.
- При проведении мероприятия с более чем 1000 участниками, на территории проведения мероприятия организуется работа медицинского пункта или дежурство бригады скорой помощи.
- Для бесперебойной и системной работы площадки:
- устанавливаются напольные разметки для обеспечения социального дистанцирования в прикассовых зонах и других местах образования очередей (санузлы, гардероб, регистрации посетителей, пункта контроля и выдачи билетов и пр.) не менее 2 метров;
- с целью информирования посетителей разрабатывается и размещается при входе на площадку схема передвижения по площадке;
- на территории объекта устанавливаются указатели, напоминающие знаки (на трех языках);
- разрабатываются специальные рекомендации (памятки) для посетителей/зрителей по нахождению на площадке;
- создаются зоны комфортного и безопасного ожидания в случае накопления людей в очереди.
Требования к посетителям (зрителям):
- В зоне ожидания:
1) при входе посетитель знакомится с правилами нахождения на площадке и маршрутом передвижения установленных на информационных стендах;
2) посадочные места размещаются с соблюдением дистанции;
3) в зону ожидания посетители входят группами из 15-30 человек (в зависимости от площади площадки: до 100 квадратных метров - 15 человек, свыше 100 квадратных метров - 30 человек);
- Вход на объект осуществляется с парадного входа.
- Посетитель проходит внутрь объекта, предоставляя билет на входе и с соблюдением санитарных мер (антисептик, соблюдение расстояния 2 метра, наличие медицинской маски) проходит охранную проверку.
При отсутствии у посетителя медицинской или тканевой маски, возможна раздача на месте.
- В зоне мероприятия:
1) посетители (зрители) проходят в зал по маршруту указанного при входе, соблюдая дистанцию, в два метра друг от друга;
2) по периметру зала расположены информационные стенды с мерами безопасности и антисептические средства у входа в зал.
- Выход из площадки осуществляется в следующем порядке:
1) посетители выходят из зала по указанным маршрутам, соблюдая меры безопасности с дистанцией в 2 метра;
2) выход из зала согласно схеме, при сопровождении организаторов или волонтеров.
Глава 6. Требования для работы государственных музеев
- При входе в здание устанавливается дезинфекционный коврик, смоченный методом орошения дезинфицирующим средством.
- Перед открытием музея проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств (в том числе уборка и обработка дезинфицирующими средствами поверхностей экспозиционных витрин, стен, и других предметов).
- Контроль температуры тела работников и посетителей проводится с применением изделий для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом.
- Продажа входных билетов осуществляется онлайн, без исключения продаж через кассы.
- Для бесперебойной и системной работы площадки:
- устанавливаются напольные разметки для обеспечения социального дистанцирования в прикассовых зонах и других местах образования очередей (санузлы, гардероб, регистрации посетителей, пункта контроля и выдачи билетов и пр.) не менее 2 метра, а также перед каждым музейным экспонатом;
- с целью информирования посетителей разрабатывается и размещается при входе на площадку схема передвижения в музее;
- по пути маршрута устанавливаются указатели, напоминающие знаки (на трех языках);
- разрабатываются специальные рекомендации (памятки) для посетителей/зрителей по передвижению по музею и пользованию фондом;
- создаются зоны комфортного и безопасного ожидания в случае накопления людей в очереди.
- Заполняемость посетителями осуществляется из расчета возможности соблюдения социальной дистанции в посетительской зоне (1 человек на 5 квадратных метра).
- Допуск посетителей в музей осуществляется только при наличии масок.
- Персонал музея обеспечивается средствами защиты (маски, защитные экраны), работа персонала без средств защиты не допускается.
- Не допускаются к работе сотрудники, а также посетители в музей с любыми признаками респираторной инфекции (повышение температуры, кашель, боли в горле, затруднение дыхания).
- Персонал музея следят за обязательным ношением маски посетителями, работниками, а также за соблюдением социальной дистанции.
- Администрацией музея обеспечивается:
- организация движения людей при входе и выходе и внутри залов непересекающимися потоками с безопасной социальной дистанцией (с одной стороны экспозиционного зала - входы, с другой – выходы), а также координация персоналом по распределению посетителей;
- бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов) с фиксацией в журнале производственного контроля;
- назначение лица, ответственного за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (измерение температуры, инструктаж персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, сбором масок, респираторов, салфеток, обработкой оборудования и инвентаря, уборкой помещений);
- установление санитайзеров с кожным антисептиком у входа и в залах, коридорах, у входа в лифты, санитарные узлы;
- проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил личной/производственной гигиены и контроля за их неукоснительным соблюдением;
- санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики);
- оказание услуг населению в масках;
- проведение техническим персоналом (уборщицы) дезинфекции в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, медицинская маска);
- надлежащее хранение уборочного инвентаря после использования (ведра, щетки, тряпки) в специально выделенных местах;
- проветривание каждые 2 часа рабочих мест и помещений для посетителей;
- проведение влажной уборки производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, стульев), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);
- неснижаемый (не менее чем пятидневный) запас дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников, СИЗ органов дыхания;
- допуск к работе с дезинфицирующими средствами совершеннолетних лиц, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья;
- хранение дезинфицирующих средств в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению.
Требования к посетителям:
- В зоне ожидания:
1) при входе посетитель знакомится с правилами нахождения в музее и маршрутом экскурсии установленных на информационных стендах;
2) посадочные места размещаются с соблюдением дистанции;
3) в зону ожидания посетители входят группами из 15-30 человек (в зависимости от площади экспозиционных залов музея: до 100 квадратных метра - 15 человек, свыше - 30 человек);
- Вход на объект осуществляется с парадного входа.
- Посетитель проходит внутрь объекта, предоставляя билет на входе и с соблюдением санитарных мер (антисептик, соблюдение расстояния 2 метра, наличие медицинской маски) проходит охранную проверку.
При отсутствии у посетителя медицинской или тканевой маски, возможна раздача на месте.
- В зоне залов:
1) посетители осматривают зал по маршруту указанного при входе, соблюдая дистанцию, в два метра друг от друга;
2) по периметру зала расположены информационные стенды с мерами безопасности и антисептические средства у входа в зал.
- Выход из залов осуществляется в следующем порядке:
1) посетители выходят из зала по указанным маршрутам, соблюдая меры безопасности с дистанцией в 2 метра;
2) выход из зала согласно схеме, при сопровождении музейных смотрителей и контролеров.
Глава 7. Требования к работе государственных библиотек
- При входе в здание устанавливается дезинфекционный коврик смоченный методом орошения дезинфицирующим средством.
- Перед открытием библиотеки проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств (в том числе уборка и обработка дезинфицирующими средствами поверхностей мебели, стен и других предметов).
- Контроль температуры тела работников и посетителей проводится с применением бесконтактным или контактным способом.
- Администрация библиотеки обеспечивает одновременное пребывание посетителей в читальных залах объекта до 50% от проектной мощности, дистанция между столами должна быть не менее 2 метров и 60 сантиметров между стульями.
Допуск читателей в библиотеку осуществляется только при наличии масок.
- Персонал библиотеки обеспечивается средствами защиты (маски, защитные экраны), работа персонала без средств защиты не допускается.
- Не допускаются к работе сотрудники, а также читатели в библиотеку с любыми признаками респираторной инфекции (повышение температуры, кашель, боли в горле, затруднение дыхания);
- Персонал библиотеки следят за обязательным ношением маски посетителями, работниками, а также за соблюдением социальной дистанции;
- Для бесперебойной и системной работы библиотеки:
- устанавливаются соответствующие разметки на полу для соблюдения социальной дистанции в зонах скопления людей не менее 2 метра (гардеробной, регистрации читателей, пункта контроля и выдачи литературы на кафедрах в читальных залах, ксерокопирования);
- равномерно распределяются активные зоны для читателей путем установки меток не менее 2 метра;
- устанавливаются соответствующие метки в читальных залах для рассадки читателей с безопасной социальной дистанцией и увеличением разрыва между столами не менее 2 метра.
- Администрацией библиотеки обеспечивается:
- организация схемы движения людей при входе и выходе и внутри площадки непересекающимися потоками с безопасной социальной дистанцией (с одной стороны читального зала - входы, с другой – выходы);
- бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов) с фиксацией в журнале производственного контроля;
- проветривание помещений каждый час;
- протирание читальных столов, клавиатуры и компьютерных мышей компьютеров, установленных для общего пользования и мебели спиртосодержащими чистящими средствами после каждого посетителя;
- назначение лиц, ответственных за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (измерение температуры, инструктаж персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, сбором масок, респираторов, салфеток, обработкой оборудования и инвентаря, уборкой помещений);
- установление санитайзеров с кожным антисептиком у входа, в холлах читальных залов, коридорах, у входа в лифты, санитарные узлы;
- проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил личной/производственной гигиены и контроля за их неукоснительным соблюдением;
- санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики);
- оказание услуг населению в масках;
- проведение техническим персоналом (уборщицы) дезинфекции в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, медицинская маска);
- надлежащее хранение уборочного инвентаря после использования (ведра, щетки, тряпки) в специально выделенных местах;
- каждые 2 часа проветривание рабочих мест и помещений для посетителей;
- проведение влажной уборки производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, стульев), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);
- неснижаемый (не менее чем пятидневный) запас дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников, СИЗ органов дыхания;
- допуск к работе с дезинфицирующими средствами совершеннолетних лиц, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья;
- хранение дезинфицирующих средств в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению.
- разработка специальных рекомендаций (памяток) для читателей по передвижению по библиотеке и пользованию фондом.
- Дополнительные требования для библиотек предусматривают:
- выделение отдельного карантинного помещения для библиотечных изданий;
- установление обязательного режима карантина для всех изданий, поступающих в библиотеку для комплектования фондов, и для библиотечных изданий, выданных на временное пользование читателям;
- организацию отдельных зон в читальных залах для выдачи и приема книг.
Требования к посетителям:
- В зоне ожидания:
1) при входе посетитель знакомится с правилами нахождения в библиотеке и маршрутом установленных на информационных стендах;
2) размещаются посадочные места с соблюдением дистанции;
3) в зону ожидания посетители входят группами из 15-30 человек (в зависимости от площади залов библиотек: до 100 квадратных метров - 15 человек, свыше 100 квадратных метров - 30 человек).
- Вход на объект осуществляется с парадного входа.
- Посетитель проходит внутрь объекта, предоставляя билет на входе и с соблюдением санитарных мер (антисептик, соблюдение расстояния 2 метра, наличие медицинской маски) проходит охранную проверку;
- В зоне залов:
1) посетители проходят в читательский зал по маршруту указанного при входе, соблюдая дистанцию, в два метра друг от друга;
2) по периметру зала расположены информационные стенды с мерами безопасности и антисептические средства у входа в зал.
- Выход из залов осуществляется в следующем порядке:
1) посетители выходят из зала по указанным маршрутам, соблюдая меры безопасности с дистанцией в 2 метра;
2) выход из зала согласно схеме.
Глава 8. Требования к работе музеев-заповедников
- Продажа входных билетов осуществляется онлайн, без исключения продаж через кассы.
- При входе в здание устанавливается дезинфекционный коврик, смоченный методом орошения дезинфицирующим средством.
- На каждом объекте обязательно размещение одного станционного тепловизора (при близком расположении нескольких объектов на одной территории, допускается установка одного тепловизора).
- Посетители находятся на территории заповедника-музея в масках.
- Подготовка объектов в соответствии с санитарными нормами проводится в обеденный перерыв и после приема посетителей.
- Для бесперебойной и системной работы музея:
- в доступных местах, санитарных узлах устанавливаются санитайзеры;
- устанавливаются соответствующие разметки на полу для соблюдения социальной дистанции в зонах скопления людей не менее 2 метров (санузлы, гардероб, регистрации посетителей, пункта контроля и выдачи билетов и пр.), а также перед каждым музейным экспонатом;
- с целью информирования посетителей разрабатывается и размещается при входе схема передвижения в музее;
- по пути маршрута устанавливаются указатели, напоминающие знаки (на трех языках);
- разрабатываются специальные рекомендации (памятки) для посетителей по передвижению по музею и пользованию фондом;
- создаются зоны комфортного и безопасного ожидания в случае накопления людей в очереди.
- Территория заповедника-музея и прилегающих к ним объектов условно разделяется на пять зон в зависимости от их расположения:
- зона прибытия – парковка для автотранспорта, санитарная зона, торговые ряды и кассы (кассы, расположенные вне музея). Необходимо соблюдать дистанцию на парковке для автомобилей.
В зоне прибытия посетители ожидают очередь въезда на территорию музеев или мавзолеев (мечетей).
Продажа билетов в кассе осуществляется при соблюдении дистанции.
Посетители могут свободно передвигаться в санитарной зоне, торговых рядах.
Во избежание скопления в санитарной зоне, торговых рядах необходимо нанести дистанционные разметки на подходе к ним (возможно размещение турникетов), с соблюдением дистанции в 2 метра;
- зона ожидания – это площадка для ожидания, где размещены посадочные места с сохранением социальной дистанции 2 метра.
В зону ожидания посетители входят группами из 15-30 человек (в зависимости от площади экспозиционных залов музея: до 100 квадратных метров – 15 человек, свыше 100 квадратных метров – 30 человек).
Допускается совместное посещение одной туристической группы (1 автобус), не превышающей по количеству 40 человек (при возможности максимального размещения посетителей в зоне ожидания и внутри музея).
Для удобства посетителей необходимо пометить теневые места, либо предусмотреть крытые площадки и обеспечить их посадочными местами с соблюдением социальной дистанции;
- внутренняя зона музея – экспозиционные залы и кассы (кассы внутри здания музея).
Продажа билетов в кассе осуществляется при соблюдении дистанции.
Посетители допускаются в здание музея группами из 10-15 человек (в зависимости от площади экспозиционных залов музея: до 90 кв. м. - 10 человек, свыше - 15 человек).
В зависимости от количества экспозиционных залов или количества гидов, посетители делятся на группы из 10-15 человек (например, на четыре зала четыре группы, или одна группа на одного гида). Количество человек в группе зависит от площади залов: до 100 кв. м. - 10 человек, свыше - 15 человек.
Время ознакомления с каждым экспозиционным залом около 10 минут, если в здании музея предусмотрен один общий зал, время ознакомление с экспозиционным залом 20 минут.
Во внутренней зоне музея обеспечивается соблюдение дистанции посетителями в 1,5 – 2 метра;
- зона размещения и (или) места отправления религиозных обрядов – включают в себя мечети, мавзолеи, зиярат могилы или места для поклонения, религиозного обряда.
Посещение, ожидание и ознакомление посетителей с объектами производится в соответствии с пунктами 82, 83 и 84 настоящих требований с соблюдением социальной дистанции.
Проведение религиозных обрядов (набирание воды из колодца, привязывание платка к дереву и т. п.) производится под наблюдением сотрудника музея.
На территории заповедника-музея не допускается ввоз скота, его забой с последующим распределением жертвы и т.п.;
- зона археологических раскопок – это места археологических раскопок на территории заповедника-музея или за ее пределами.
В случае расположения объекта на территории заповедника-музея, ознакомление посетителей с археологическими раскопками производится после ознакомления с экспозиционными залами внутри музея.
В случае расположения объекта за пределами территории заповедника-музея, посещение посетителей производится соответствии с пунктами 82, 83 и 84 настоящих требований, с соблюдением социальной дистанции, в количестве не более 20 человек.
Для посещения археологических раскопок допускается создание нескольких групп посетителей в зависимости от количества гидов в заповеднике-музее (например, одна группа на одного гида в случае расположения за пределами территории музея-заповедника).
Группа посетителей археологических раскопок при соблюдении дистанции составляет не более 20 человек, при условии расположения за пределами территории музея-заповедника.
Маршруты групп посещения археологических раскопок не должны пересекаться друг с другом.
Время ознакомления с археологическими раскопками составляет порядка 20-30 минут, с соблюдением дистанции в 2 метра.
Глава 9. Требования к работе буфета при объектах культуры
- Столики расставляются с соблюдением социальной дистанции между столами не менее 2 метров и 60 сантиметров между стульями.
- Перед барной стойкой зрительского буфета на полу наносится разметка по социальному дистанцированию.
- Используется посуда однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке.
- Реализацию продуктов питания проводят в фасованном виде.
- Продажу хлебобулочных, кондитерских и иных изделий осуществляют только в упакованном виде.
- Работники буфета оказывают услуги в одноразовых
- Не допускается к работе персонал с проявлением острых респираторных инфекций, повышенной температурой.
- На видном доступном месте буфета устанавливается санитайзер с кожным антисептиком.
- По окончании работы буфета производится обработка всех контактных поверхностей (столы, стулья, барная стойка и т.д.) с применением дезинфицирующих средств путем протирания.
- Территория буфета содержится в порядке и чистоте.».
Приложение 3
к постановлению Главного
государственного санитарного
врача Республики Казахстан
№ 20 от 5 мая 2021 года
«Приложение 21
к постановлению Главного
государственного санитарного
врача Республики Казахстан
№ 67 от 25 декабря 2020 года
Требования к объектам общественного питания на период введения
ограничительных мероприятий, в том числе карантина
- I. Требования к объектам общественного питания на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина
- Администрация объекта проводит обязательное ознакомление на сайте infokazakhstan.kz с условиями работы и подписывает соответствующее соглашение.
- Деятельность объектов сферы обслуживания допускается при обеспечении следующих условий с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований:
1) перед открытием объекта проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств (в том числе уборка и обработка дезинфицирующими средствами поверхностей мебели, стен, и других предметов);
2) контроль температуры тела персонала и посетителей бесконтактным способом. При наличии симптомов острой инфекции обслуживание не допускается;
3) администрация объекта обеспечивает одновременное пребывание посетителей в обеденных залах объекта с соблюдением дистанции между посетителями не менее 2 метров по периметру; дистанция между столами должна быть не менее 2 м. и 60 см. между стульями;
4) на территорию объекта вход и нахождение без маски запрещен;
5) допускается снятие маски только во время приема пищи;
6) служба охраны объекта, и волонтерская служба следит за обязательным ношением маски посетителями, работниками, а также за соблюдением социальной дистанции;
7) персонал объекта должен быть обеспечен средствами защиты, не допускается работа персонала без масок
;
8) необходимо производить чистку обеденных столов и мебели, столешниц, столового оборудования (солонок, перечниц, соусниц, салфетник и пр.) спиртосодержащими чистящими средствами после каждого посетителя;
9) на объектах, предоставляющих блюда по системе «шведский стол», обязательно наличие стеклянной перегородки, исключающей прямой контакт с едой. При этом должно быть обеспечено обязательное обслуживание официантом;
10) с целью информирования посетителей администрацией должен быть разработан план социальной дистанции на объекте и размещен при входе, с указанием мест возможного скопления людей;
11) на объекте должны быть обеспечены условия для осуществления посетителями бесконтактных переводов и платежей при оплате счета, при этом необходимо протирать устройство дезинфицирующим средством после каждого использования;
12) обеспечить проветривание помещений объектов каждый час, по необходимости чаще; при этом обеспечить бесперебойную работу вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов) с фиксацией в журнале производственного контроля
13) запрещена деятельность ночных клубов (дискотеки);
14) администрация объектов, на которых имеются детские игровые зоны, обеспечивают санитарную обработку таких зон не реже 1 раза в три часа. При этом исключается использование в таких зонах мелких игрушек и конструкторов.
- Собственнику объекта необходимо обеспечить:
- определить лицо, ответственное за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (измерение температуры, инструктаж персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, утилизацией масок, респираторов, салфеток, обработкой оборудования и инвентаря, уборкой помещений);
- установление санитайзеров с кожным антисептиком у входа, в холлах торговых залов, коридорах, у входа в лифты, санитарные узлы;
- установление при входе в здание дезинфекционных ковриков, смоченных методом орошения дезинфицирующим средством;
- нанесение соответствующей разметки на полу, установку ограждений и барьерных лент для соблюдения социальной дистанции и направления движения посетителей, недопущение мест возможного скопления людей;
- проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил личной/производственной гигиены и контроля, мерам безопасности при использовании кварцевых ламп и контроль за их неукоснительным соблюдением;
- санитарные узлы обеспечиваются средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики, туалетная бумага);
- оказание услуг населению в масках, подлежащих замене не менее двух раз в смену и при нарушении целостности (сотрудники, имеющие непосредственный контакт с посетителями) с обработкой рук антисептиками;
- техническому персоналу (уборщицы) дезинфекцию необходимо проводить в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, медицинская маска);
- уборочный инвентарь (ведра, щетки, тряпки) после использования хорошо моют и хранят в специально выделенных местах;
- каждые 2 часа проветривать рабочие места и помещения для посетителей;
- влажная уборка производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, стульев), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);
- при отсутствии естественной вентиляции обеззараживание воздуха осуществляется с использованием кварцевых, бактерицидных ламп согласно прилагаемой инструкции. Использование кварцевых ламп осуществляется при строгом соблюдении правил, в отсутствии людей с обязательным проветриванием помещений.
- обеспечение неснижаемого (не менее чем пятидневного) запаса дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников, СИЗ органов дыхания;
- к работе с дезинфицирующими средствами допускаются совершеннолетние лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья;
- дезинфицирующие средства хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению.
- Обслуживающий персонал объекта общественного питания имеет право проводить подготовительные работы для открытия заведения и работы по уборке помещений и оборудования или иные необходимые работы в соответствии с требованиями к объектам общественного питания после закрытия заведения, после закрытия объекта общественного питания согласно установленного режима работы.
- При наличии на территории одного субъекта предпринимательства нескольких изолированных друг от друга зданий (залов), имеющих отдельный вход (выход), санитарные узлы и обслуживание, расчет заполняемости объекта общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни осуществляется для каждого здания (помещения) раздельно.
- II. Требования к объектам общественного питания в организованных
коллективах, пищеблоках на период введения ограничительных мероприятий,
в том числе карантина
- Общие положения
- На время карантина по COVID-19 на объектах проводится медицинское наблюдение за персоналом с проведением опроса состояния и термометрии не менее 3 раз в день с регистрацией на бумажном или электронном носителе.
- К работе не приступает персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний.
- Персонал обеспечивается запасом одноразовых медицинских масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 2 часа) для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, перчатками, дезинфицирующими средствами. Запрещается повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок.
- На объекте предусматриваются кожные антисептики для обработки рук посетителей, которые устанавливаются на видном и доступных местах.
- При применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты.
- Обеззараживание воздуха в помещениях
- Администрация объекта проводит ревизию (очистка, мойка, дезинфекция, замена фильтров и др.) систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обеспечения оптимальных условий температуры и влажности воздуха. Проветривание всех помещений проводится к периодичностью не менее 15 минут до 3 раз в день.
- Проводится обеззараживание воздуха с использованием кварцевых, бактерицидных ламп или рециркуляторов воздуха, согласно прилагаемой инструкции. Использование кварцевых ламп осуществляется при строгом соблюдении правил, в отсутствии людей, с обязательным проветриванием помещений. Использование рециркуляторов воздуха разрешается использовать в присутствии людей.
- Очистка и дезинфекция системы вентиляции и кондиционирования воздуха проводится в соответствии с графиком плановых профилактических работ.
- Требования к уборке помещений
- В залах проводится ежедневная уборка с применением разрешенных дезинфицирующих средств. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых герметичных перчатках.
- Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, со следующей кратностью:
- полы зала приема пищи, торговые прилавки – 2 раза в день утром и вечером;
- подносы, лента раздачи пищи, дверные ручки, кассовые аппараты, банковский терминал – каждый час;
- общественные санитарные узлы (пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе вентили кранов, спуск бачков унитаза), перила, кнопки лифтов – 3 раза в день;
Уборочный инвентарь после проведения уборки подлежит обязательной дезинфекции.
- Для дезинфекции применяются средства, зарегистрированные и разрешенные в установленном порядке к применению на территории Республики Казахстан и Евразийского экономического союза и включенные в Единый реестр свидетельств о государственной регистрации стран Евразийского Экономического Союза.
- При проведении дезинфекции следует строго соблюдать время экспозиции (время нахождения рабочего раствора дезинфицирующего средства на поверхности обрабатываемого объекта) и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату.
- После обработки поверхность промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец или одноразовых салфеток (ветошей). Регламент использования дезинфицирующего средства определен Инструкцией по применению дезинфицирующих средств, где разъясняется необходимость или отсутствие необходимости смывать дезинфицирующее средство после его экспозиции.
- По окончании рабочей смены (не реже, чем через 6 часов) проводится влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания.
- На каждом объекте создается неснижаемый запас дезинфицирующих средств, исходя из расчетной потребности, ветоши, уборочного инвентаря.
- Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.
- Превентивные меры незамедлительного характера на объектах общественного питания в организованных коллективах
- Расстановку столов, стульев и иного инвентаря проводят с учетом обеспечения расстояния между столами и между посетителями не менее 2 метров.
- Реализацию продуктов питания в столовых проводят в фасованном виде, за исключением не нарезанных овощей и фруктов.
- Продажу хлебобулочных, кондитерских и иных изделий, к которым есть доступ покупателей, осуществляют только в упакованном виде.
- Работники столовых (продавцы, повара, официанты, кассиры и другие сотрудники, имеющие непосредственный контакт с продуктами питания) оказывают свои услуги рабочим в одноразовых масках
- Не проводится в столовых раздача по типу самообслуживания.
- Устанавливают санитайзеры для обработки рук, либо обеспечивают выдачу одноразовых перчаток.
- При входе в здание обеспечивается наличие дезинфекционных ковриков, смоченных методом орошения дезинфицирующим средством.
- Обеспечивается соблюдение социальной дистанции путем нанесения соответствующей разметки на полу, ограждений и барьерных лент для направления движения посетителей, недопущение мест возможного скопления людей;
- Не образовываются очереди более 5 человек с соблюдением расстояния между ними не менее 2 метров, ограничивают количество одновременно обслуживаемых посетителей.
- По окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводят проветривание и влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания.
- Ведут усиленный дезинфекционный режим: каждый час специальными дезинфекционными средствами обрабатывать столы, стулья.
- Закрепляют ответственных работников, обеспечивающих соблюдение вышеуказанных пунктов.».
Приложение 4
к постановлению Главного
государственного санитарного
врача Республики Казахстан
№ 20 от 5 мая 2021 года
«Приложение 48
к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан
№ 67 от 25 декабря 2020 года
Требования к банкетным залам, ночным клубам, караоке на период введения
ограничительных мероприятий, в том числе карантина
- Администрация объекта проводит обязательное ознакомление на сайте infokazakhstan.kz с условиями работы и подписывает соответствующее соглашение.
- В целях недопущения распространения COVID-19 среди работников объекта необходимо:
1) организовать ежедневный «входной фильтр» с проведением бесконтактной термометрии и обязательной изоляцией лиц с повышенной температурой тела и (или) признаками респираторной инфекции (повышенной температурой, кашлем, насморком) с регистрацией на бумажном или электронном носителе;
2) организовать при входе на объект место для обработки рук кожным антисептиком (в том числе с помощью установленных дозаторов) и дезинфицирующими салфетками;
3) для регулярной гигиены рук установить в местах общего пользования (производственные помещения, санитарные узлы) умывальники для мытья рук с мылом (в том числе оборудованные настенными дозаторами), дозаторы для обработки рук кожным антисептиком, бумажные или электрополотенца, мусорные контейнеры с ножной педалью для открытия крышки;
4) персонал обеспечивается запасом одноразовых медицинских масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 2 часа) для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, перчатками, дезинфицирующими средствами. Не допускается повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок;
5) обеспечить нахождение персонала в служебных производственных помещениях объекта в минимальном количестве, необходимом для нормального функционирования объекта с соблюдением дистанции между рабочими местами (не менее 1,5 метра);
6) ограничить доступ лиц, не связанных с деятельностью объекта, за исключением лиц, выполняющих работу, связанную с производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования);
7) ограничить перемещение работников объекта во время перерыва и отдыха (выход за территорию объекта, перемещение на другие участки, не связанные с выполнением своих должностных обязанностей);
8) определить работников, которые будут контактировать с посетителями объекта.
- Деятельность объектов допускается при обеспечении следующих условий с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований:
1) перед открытием объекта проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств (в том числе уборка и обработка дезинфицирующими средствами поверхностей мебели, стен, и других предметов);
2) контроль температуры тела персонала и посетителей бесконтактным способом. При наличии симптомов острой респираторной инфекции (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний, обслуживание не допускается;
3) администрация объекта обеспечивает одновременное пребывание посетителей в обеденных залах объекта с соблюдением дистанции между посетителями не менее 2 метров по периметру; дистанция между столами, должна быть не менее 2 м и 60 см между стульями и рассадке за одним столом не более 6-ти человек. Рассадка за барной стойкой обеспечивается с соблюдением дистанции;
4) на территорию объекта вход и нахождение без маски запрещен;
5) служба охраны объекта следит за обязательным ношением маски посетителями, работниками, а также за соблюдением социальной дистанции;
6) работники объекта оказывают услуги посетителям в одноразовых масках (смена масок не реже 1 раза в 2 часа) с частой обработкой рук;
7) к работе с дезинфицирующими средствами допускаются совершеннолетние лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- 4. Собственнику объекта необходимо обеспечить:
1) закрепление лица, ответственного за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (измерение температуры, инструктаж персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, обработкой оборудования и инвентаря, уборкой помещений);
2) установление санитайзеров с кожным антисептиком у входа, в холлах торговых залов, коридорах, у входа в лифты, санитарные узлы;
3) проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил личной/производственной гигиены и контроля, мерам безопасности при использовании кварцевых ламп и контроль за их неукоснительным соблюдением;
4) санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики, туалетная бумага);
5) неснижаемый (не менее чем пятидневный) запас дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников, СИЗ органов дыхания.
- Обеззараживание воздуха в помещениях:
1) администрация объекта проводит ревизию (очистка, мойка, дезинфекция, замена фильтров и др.) систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обеспечения оптимальных условий температуры и влажности воздуха;
2) проводится обеззараживание воздуха с использованием кварцевых, бактерицидных ламп или рециркуляторов воздуха, согласно прилагаемой инструкции. Использование кварцевых ламп осуществляется при строгом соблюдении правил, в отсутствии людей, с обязательным проветриванием помещений. Использование рециркуляторов воздуха разрешается использовать в присутствии людей.
3) очистка и дезинфекция системы вентиляции и кондиционирования воздуха проводится в соответствии с графиком плановых профилактических работ.
- Требования к уборке помещений:
1) в залах проводится ежедневная уборка с применением разрешенных дезинфицирующих средств. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых герметичных перчатках;
2) для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;
3) при проведении дезинфекции следует строго соблюдать время экспозиции (время нахождения рабочего раствора дезинфицирующего средства на поверхности обрабатываемого объекта) и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату. Регламент использования дезинфицирующего средства определен Инструкцией по применению дезинфицирующих средств, где разъясняется необходимость или отсутствие необходимости смывать дезинфицирующее средство после его экспозиции;
4) техническому персоналу (уборщицы) дезинфекцию необходимо проводить в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, медицинская маска);
5) по окончании рабочего дня проводится влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал;
6) уборочный инвентарь (ведра, щетки, тряпки) после использования подлежит мытью с обязательной дезинфекцией и хранят в специально выделенных местах;
7) на каждом объекте создается неснижаемый запас дезинфицирующих средств, исходя из расчетной потребности, ветоши, уборочного инвентаря;
8) дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.
- Между каждым бронированием посетителями кабинок, отдельных залов, необходимо соблюдение перерыва не менее 40 минут для проведения проветривания, влажной уборки и дезинфекции.
- Не допускается проведение конкурсов (кроме интерактивных, проводимых за столом посетителя).
- Не допускается проведение массовых танцев на танцевальных площадках клубов, включая общие залы караоке.
- Для караоке-кабин необходимо обеспечить обработку микрофонов дезинфицирующим спиртосодержащим средством после каждой посадки новых последующих гостей.
- В общих залах караоке передача микрофона и устройства для выбора песен (планшета) «от стола к столу» посетителям допускается только работником объекта (с предварительной обработкой дезинфицирующим спиртосодержащим средством после каждого посетителя).
- Допускается снятие маски во время приема пищи и пения.
- Заполняемость банкетных залов осуществляется из расчета 4 метра квадратных на 1 посетителя. Ограничение количества посетителей могут устанавливаться постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.