Подписано новое постановление главного санврача Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области будут усилены карантинные меры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Жителям Мангистауской области необходимо строго соблюдать следующие требования:

Запрет на проведение и участие массовых мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев и т.д.). Как на открытом воздухе, так и внутри помещений, за исключением поминок до 30 человек на объектах, участвующих в проекте «Ashyq» ;

Ношение масок, соблюдение социальной дистанции и использование антисептиков при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении на открытом воздухе в общественных местах (за исключением детей до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) ;

ПЦР - режим самоизоляции в течение 14 дней при получении положительного результата исследования (красный статус) и при близком контакте с больным (желтый статус).

Вход в спортивно-оздоровительные центры, фитнесс-центры, йога-центры, бани, сауны, бассейны только для лиц, имеющих зеленый статус «Ashyq» с 15 января 2022 года.

Запрещены, независимо от участия в проекте «Ashyq» деятельность концертных залов, театров, цирков; проведение коллективных мероприятий (жума-намаз, религиозные обряды и т.д.).

На объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и т.д. ) вход в спортивно-оздоровительные центры, фитнесс-центры, йога-центры, бани, сауны, бассейны только для лиц, имеющих «зеленый» статус «Ashyq» - с 15 января 2022 года.

Также запрещены проведение конференций, семинаров, выставок, форумов; работа ночных клубов; услуги караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию); проведение личных встреч (за исключением вакцинированных до 10 человек).

Сокращается количество посетителей за одним столом в объектах общественного питания до 4 человек; не более 30% наполняемости кинотеатров в красной зоне (участников проекта«Ashyq»).

Перевод на онлайн-формат:

на дистанционную форму работы не менее 70 % административного персонала государственных органов (организации), национальных компаний, предприятий независимо от проведения вакцинации сотрудников против COVID-19, за исключением объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.

Обучение: школы областных центров, районных центров до 600 учащихся - штатный режим обучения;

Более 600 учащихся-дистанционный формат обучения, сельские школы-штатный формат обучения;

1-2 классы - штатный формат обучения и 3-5 классы - дежурные классы (в местах с дистанционным форматом обучения);

обеспечение организации работы вузов и колледжей для студентов всех курсов в смешанном формате обучения: все лекции-онлайн, практические, лабораторные, семинарские занятия в штатном формате по гибкому графику. Обучение привитых студентов, окончивших полный курс вакцинации, допускается в штатном режиме по желанию администрации учебного заведения;

в организациях дополнительного образования в рамках индивидуальных занятий - в штатном режиме, групповых занятий - до 10 человек,коррекционных центров для детей/взрослых с ограниченными возможностями-до 8 человек в штатном режиме независимо от зоны эпидемиологического риска.

Напомним, в Мангистауской области ухудшается эпидситуация

Автор: Аружан Саптарова



