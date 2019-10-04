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вчера 22:17
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вчера 20:23
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вчера 19:21
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Подписана дорожная карта по поддержке актюбинских предпринимателей
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Дорожная карта по поддержке предпринимательской деятельности в Актюбинской области подписана в ходе встречи акима области Ондасына Уразалина и уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Болата Палымбетова. В документе отражены актуальные вопросы предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Болат Палымбетов рассказал, что ежегодно совместно с Министерством нацэкономики РК в стране проводится широкомасштабная работа по улучшению предпринимательской среды, была пересмотрена система госконтроля и надзора. В результате были значительно сокращены лицензии и разрешения - если в 2011 году их было 1 115, то на сегодня их осталось 315.
«Все системные проблемы бизнеса сведены в единый реестр, который включает 619 вопросов. На данный момент 489 проблем из них уже решены, на стадии решения - 28, на стадии обсуждения с госорганами - 102. Завтра в ходе встречи с актюбинскими предпринимателями будут собраны новые проблемные вопросы от региона», - отметил Б.Палымбетов.
Аким области О.Уразалин отметил, что в регионе созданы все условия для предпринимательства. В области действует более 58 тысяч активных субъектов малого и среднего бизнеса, их число по сравнению с прошлым годом возросло на 10,6 процентов. В малом бизнесе занята треть экономически активного населения.
В ходе встречи была утверждена и подписана дорожная карта по поддержке предпринимательской деятельности, в которой были отражены такие вопросы как обеспечение онлайн доступа к информации о земельных участках и подключении к инженерно-коммуникационным сетям, необходимость повышения средств на подушевое финансирование в детсадах, разработка региональной программы развития молочно-товарных ферм с финансированием за счет местного бюджета и др.
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