Подписана долгосрочная программа развития города Байконур

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Специальный представитель Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур», заместитель акима Кызылординской области Бахытжан Намаев и глава администрации города Байконур Константин Бусыгин подписали Долгосрочную программу развития города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подробнее об этом важном документе, о том, что сулит новая программа развития города байконурцам - в интервью спецпредставителя Президента РК на комплексе «Байконур» Бахытжана Намаева.

- Бахытжан Билялович, как долго шла разработка программы развития города Байконура?

- Работа над программой поддержки города Байконура шла почти три года. Ее основой стала Концепция дальнейшего сотрудничества на комплексе «Байконур», утвержденная сопредседателями межправительственной комиссии по комплексу (МПК) «Байконур» 26 декабря 2016 года. Правительства Казахстана и России в целях сохранения, развития и эффективного использования комплекса «Байконур» согласились с необходимостью совместного финансирования развития космического комплекса, в том числе строительства новых объектов и модернизации его инфраструктуры. Программа, которая включает такие направления, как экономика, занятость, инженерная и социальная инфраструктура, жилье, туризм и безопасность, прошла согласование в шести министерствах Республики Казахстан.

- Что конкретно предусматривает программа и что уже удалось сделать?

- Программа предусматривает создание новых социальных, жилых и производственных объектов, благоприятной среды для привлечения инвестиций, обеспечение надежной работы городских объектов жизнеобеспечения, улучшение благосостояния жителей города, обеспечение их социальных и конституционных прав.

Одним из успешных и значимых проектов по социальной поддержке байконурцев я бы назвал газификацию. В Байконур пришел казахстанский природный газ, который сейчас обходится горожанам в несколько десятков раз дешевле. Работы по переводу жилищного фонда Байконура на природный газ были проведены Кызылординским производственным филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» совместно с бригадами городского газового хозяйства и завершены 30 сентября 2019 года. Кстати, дополнительную финансовую помощь в этих работах оказала госкорпорация «Роскосмос». Всего в Байконуре было газифицировано 42 жилых дома, переведено на природный газ 274 газифицированных многоквартирных жилых дома.

Для поддержки и модернизации инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства города Байконура казахстанская сторона приступила к работам по реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, энергетической инфраструктуры, в том числе ТЭС с переводом на природный газ в целях снижения тарифов на тепло- и электроэнергию.

В начале зимы байконурцы справили новоселье. Пять пятиэтажных домов, по 50 квартир в каждом, были построены за счет бюджета Кызылординской области. Ключи новоселам вручил аким области Куанышбек Искаков, который отметил, что впервые за 30 лет в Байконуре построено новое жилье, площадь которого составила 15 тысяч 700 квадратных метра, а стоимость строительства составила 2 млрд 210 млн тенге.

- В этой же программе говорилось о создании свободной экономической зоны на территории Байконура. Что это за проект?

- Действительно, создание СЭЗ предполагает благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, создание условий для привлечения инвестиций на комплекс «Байконур». В мае 2019 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил в кратчайшие сроки создать специальную экономическую зону «Байконур». На сегодняшний день разработаны проект концепции создания СЭЗ и проект соглашения между Правительствами Казахстана и России. По документам сроки действия СЭЗ определены на 25 лет, с 1 января 2021 года по 31 декабря 2045 года.

Первое и главное направление – создание космического порта «Байконур» в рамках создаваемого на Байконуре казахстанского космического ракетного комплекса «Байтерек». Так как основным условием создания СЭЗ является развитие международного туризма, в городе будут построены гостиницы, соответствующие международным стандартам, музеи, павильоны, смотровые площадки для наблюдения за полетом космических ракет.

Программой предусмотрены возможности передачи неиспользуемых объектов частным инвесторам с выводом их из аренды. В Сенате Парламента РК был принят Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года», согласно которому более 11 тысяч гектаров земли выведены из аренды на комплексе «Байконур» . Это четыре земельных участка общей площадью 11,6 тысячи гектаров. Из них два участка общей площадью 1 740 гектаров взяты для расширения поселка Торетам Кармакшинского района, а также два участка общей площадью 9 950 гектаров будут использованы для строительства международного транзитного коридора «Западная Европа-Западный Китай», железной дороги «Алматы-Москва» и линейной части газопровода «Бейнеу-Шымкент».

Если говорить в целом о программе развития Байконура, она очень обширная, охватывающая все стороны жизни жителей Байконура: вопросы диверсификации экономики, занятости населения, образования, здравоохранения, поддержка городской инфраструктуры, жилищные вопросы, развитие туристического потенциала, повышение уровня безопасности Байконура. Одним словом, я назвал бы эту программу программой реальной поддержки города Байконура.

Для реализации Долгосрочной программы развития города Байконура разработан План мероприятий на 2020-2035 годы, включающий девять разделов. Источниками финансирования являются государственный бюджет Республики Казахстан, бюджеты Кызылординской области и города Байконура, а также частные инвестиции.

Хотел бы отметить дружественный и эффективный союз сотрудничества с главой администрации города Байконура Константином Бусыгиным. Мы оба, как представители наших государств, отчетливо понимаем историческую роль и значение Байконура для дальнейшего развития мировой космонавтики. Поэтому будем прилагать все усилия, чтобы легендарный космический комплекс жил и трудился еще многие годы на благо мирного космоса. На днях мы встречаемся с главой администрации, чтобы обсудить механизм выполнения наших планов и задач.

- Спасибо за интервью, удачи вам и успехов!



