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Подписана декларация о сотрудничестве между военными вузами Казахстана и Турции

26 Октября 2021, 09:53
Подписана декларация о сотрудничестве между военными вузами Казахстана и Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В рамках двустороннего сотрудничества в сфере военного образования между оборонными ведомствами Республики Казахстан и Турецкой Республики состоялся визит начальника Национального университета обороны имени Первого Президента РК – Елбасы генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова в Национальный университет обороны Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Казахстанская делегация ознакомилась с системой военного образования, учебно-материальной базой Национального университета обороны Турецкой Республики. Стороны обсудили вопросы укрепления взаимодействия между военными учебными заведениями двух стран.

По итогам визита подписана Декларация о сотрудничестве между указанными военными учебными заведениями.
Образование   Турция   Минобороны РК  
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