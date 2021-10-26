Подписана декларация о сотрудничестве между военными вузами Казахстана и Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В рамках двустороннего сотрудничества в сфере военного образования между оборонными ведомствами Республики Казахстан и Турецкой Республики состоялся визит начальника Национального университета обороны имени Первого Президента РК – Елбасы генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова в Национальный университет обороны Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Казахстанская делегация ознакомилась с системой военного образования, учебно-материальной базой Национального университета обороны Турецкой Республики. Стороны обсудили вопросы укрепления взаимодействия между военными учебными заведениями двух стран.

По итогам визита подписана Декларация о сотрудничестве между указанными военными учебными заведениями.