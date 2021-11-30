Подписан закон о гарантированном трансферте из Нацфонда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 – 2024 годы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

Ранее сообщалось, что проект Закона «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы» был одобрен Мажилисом и Сенатом.

Министр пояснил, что гарантированный трансферт предлагается направить на выплату солидарных пенсий и государственных базовых пенсионных выплат из республиканского бюджета.

По данным ведомства, дефицит бюджета в 2022 году прогнозируется на уровне 3,3% к ВВП с последующим снижением до 2,5% к ВВП в 2024 году. Ненефтяной дефицит в 2022 году по прогнозам составит 8,1% к ВВП (в 2021 году 10,6% к ВВП) с последующим снижением до 6,3% к ВВП в 2024 году.

