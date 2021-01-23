Подписан план ИТ-архитектуры Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Приоритетные направления цифровизации систем жизнеобеспечения мегаполиса были рассмотрены на ИТ-совете с участием акима Алматы Бакытжана Сагинтаева и главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники ИТ-совета подвели итоги работы в 2020 году, обсудили инициативы по поддержке ИТ-предпринимательства, созданию условий для развития цифровизации и экспорта ИТ-услуг, взаимодействия с госорганами.

В рамках «Дорожной карты» в 2020 году стартовала реализация проектов в сферах ЖКХ, транспорта, госуслуг, образования и здравоохранения. При этом за прошедший год число поставщиков цифровых продуктов для нужд городского хозяйства выросло до 65 разработчиков, из которых 50% – стартап-проекты. Также была актуализирована «Дорожная карта» на 2021 год.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отметил, что для успешного развития ИТ у города есть все составляющие – поддержка местной власти, развитая университетская среда и подготовленное местное сообщество.

Участники совета также подчеркнули, что мегаполис является передовым по развитию ИТ-технологий в Центрально-Азиатском регионе. Алматы обладает высоким человеческим потенциалом для того, чтобы сделать сферу ИТ лидирующей в секторе экономики города.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин подписали разработанный совместно с холдингом «Зерде» целевой план формирования ИТ-архитектуры Алматы.

В нем дан анализ состояния цифровизации мегаполиса, а также определены приоритетные проекты, направленные на улучшение традиционных форм взаимодействия населения, бизнеса и государства. В рамках целевого состояния ИТ-архитектуры определены пути дальнейшего развития различных направлений и реализации компонентов технологической платформы Smart City.

Ранее сообщалось, что министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин прибыл с рабочим визитом в город Алматы. Глава ведомства ознакомился с ходом цифровизации города и посетил ряд объектов.