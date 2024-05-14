Подписан первый в Казахстане договор о синдикате

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «НУХ «Байтерек», далее — БРК, Банк) совместно с АО «Нурбанк» и АО «Банк ЦентрКредит» подписали договор синдицированного займа, передает агентство Kazinform.

Средства будут предоставлены крупному производителю напитков ТОО «RG Brands Kazakhstan» для расширения мощностей производства и увеличения экспорта продукции на рынок Узбекистана. В БРК отметили, что это первый их договор синдицированного займа в партнерстве с казахстанскими банками второго уровня. АО «Банк ЦентрКредит» стал первым банком Казахстана, осуществившим выдачу транша в рамках синдиката и принявшим роль Банка-агента, представляющего интересы всех кредиторов синдиката и оказывающим услуги по кредитному администрированию в рамках синдицированных займов.

Фото: БЦК

— Синдицированные займы позволяют нам достичь сразу двух целей. С одной стороны, мы расширяем базу долгосрочного финансирования для наших заемщиков из обрабатывающей промышленности на доступных условиях, а с другой — вовлекаем больше частных финансовых институтов в кредитование крупных проектов в реальном секторе экономики, — прокомментировал председатель правления БРК Марат Елибаев.

— Одним из приоритетных направлений банка является поддержка реального сектора экономики. Поэтому мы решили принять участие в данной инициативе. Командой БЦК впервые в Казахстане был разработан продукт, позволяющий оказывать услуги администрирования в рамках синдицированного финансирования. Мы совершенствуемся, расширяем свои возможности и готовы к оказанию услуг банка-агента в подобных сделках, — отмечает Нурлан Шегебаев, вице-президент АО «Банк ЦентрКредит».

— Нурбанк высоко ценит положительный эффект и значимость механизма синдицированного займа для представителей бизнеса, промышленности, а, следовательно, для всей экономики государства. Подобная финансовая коллаборация позволяет не только наращивать объемы кредитования реального сектора экономики, но и предложить клиентам наиболее комфортные условия. К тому же, мы высоко ценим возможность совместного сотрудничества с БРК и Банком ЦентрКредит в рамках реализации программ синдицированного финансирования, — рассказала председатель правления Нурбанка Гульнара Мусатаева.

— Синдицированный заем успешно реализован благодаря четкой и слаженной работе всех участников. Совместная работа команд «RG Brands», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Нурбанк» открыли доступ к новому инструменту финансирования теперь доступному всему бизнес-сообществу Казахстана. Синдикат предоставляет дополнительные возможности для развития бизнеса и национальной экономики в целом. Реализация данного проекта позволит компании «RG Brands» продолжить программу инвестирования в расширение производственных мощностей в Казахстане и увеличения экспортного потенциала продукции Компании, — отметил Тимур Жангужанов, финансовый директор RG Brands.

В декабре 2023 года, между Банком Развития, Нурбанком и Банком ЦентрКредит было подписано соглашение о намерениях по совместному кредитованию. Выделяемые средства будут использованы заемщиком на приобретение новых высокотехнологичных производственных линий, расширение производственного цеха и увеличение экспорта продукции на рынок Республики Узбекистан.

Общий объем финансирования составляет 26,5 млрд тенге, из которых 12,5 млрд предназначены для расширения производственных мощностей и еще 14 млрд — на предэкспортное финансирование. В результате расширения производственных мощностей, поэтапно по мере ввода их в эксплуатацию почти в два раза увеличится объем сокосодержащих, чайных, а также газированных и негазированных напитков. В свою очередь, это позволит не только увеличить внутреннее производство и экспорт напитков, но и поддержит создание новых рабочих мест на предприятии для казахстанских специалистов.