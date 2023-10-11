Подписан меморандум о сотрудничестве между областью Абай и СУАР КНР

В акимате области Абай состоялась встреча с делегацией Тарбагатайского округа Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества и реализации совместных проектов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

В акимате области Абай состоялась встреча с делегацией Тарбагатайского округа Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества и реализации совместных проектов.

На сегодня сотрудничество между областью Абай и Китаем активно расширяется. Так, общий объем товарооборота в 2023 году составил 250 млн долларов, при этом объем экспорта — 169,6 млн долларов, а импорта — 80,4 млн долларов.

В своем выступлении, аким области Абай отметил важность дальнейшего развития стратегического партнерства с Китаем.

— Китайская Народная Республика — один из ключевых внешнеторговых и экономических партнеров нашей области. В наших двух странах существует огромный потенциал для сотрудничества в различных областях, включая сельское хозяйство, «зеленую» энергетику, туризм и электронную торговлю, — сказал Нурлан Уранхаев.

Кроме того, в регионе начато строительство логистического центра, а также планируется открытие сухого порта в городе Сиань, что способствует увеличению грузопотока между двумя странами и укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.

— По инициативе Президента Республики Казахстан на переезде «Бахты» планируется строительство нового «сухого порта». Полное внедрение данных проектов придаст новый импульс сотрудничеству и развитию транспортной и логистической инфраструктуры. Нашей главной задачей на региональном уровне является реализация всех соглашений, достигнутых между двумя странами. Мы готовы активно поддерживать эти проекты, — отметил аким области Абай.

Область Абай обладает уникальным транзитным потенциалом, который содействует развитию экономики через транзит грузов из Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию и страны Центральной Азии.

В ходе встречи также был подписан меморандум о сотрудничестве и реализации проектов. Основные направления сотрудничества — сельское хозяйство, энергетика, развитие туризма, торгово-экономические отношения, расширение границ трансграничных перевозок, развитие электронной коммерции, а также улучшение транспортной инфраструктуры.