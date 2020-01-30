Подписан меморандум о сотрудничестве между Объединением депутатов маслихатов и Казахстанским союзом юристов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенате Парламента РК под председательством вице-спикера Аскара Шакирова состоялось очередное заседание Совета по взаимодействию с местными представительными органами, в котором приняли участие также представители Казахстанского союза юристов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента.

Основным вопросом повестки заседания была актуализация распространения среди населения правовых знаний, а именно профессиональное разъяснение сути проводимых в стране реформ, предусмотренных в Послании Главы государства народу Казахстана и его предвыборной платформе, других масштабных государственных программах.

Участники заседания отметили, что принятые за последнее время законы, а также рассматриваемые в настоящее время в Парламенте законопроекты затрагивают практически все аспекты жизнедеятельности, в том числе социального и жилищного обеспечения населения, здравоохранения, образования, общественного порядка. Вместе с тем, как подчеркнули депутаты, в данном контексте необходимой представляется более активное распространение правовых знаний, в особенности в отдаленных регионах страны. Не менее важной также признана необходимость содействия повышению профессионального потенциала сотрудников государственных учреждений, вовлеченных в нормотворческую и правоприменительную практику.

Участники заседания поддержали инициативу оказания содействия местным представительным органам в проведении в регионах мероприятий, связанных с вышеуказанными вопросами.

По итогам мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве между РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» и РОО «Казахстанский союз юристов». Документ направлен на формирование правовой культуры граждан, усиление эффективности работы депутатов маслихатов и повышение их профессионализма при представлении интересов населения, при разъяснительной работе по основным положениям социально-значимых законов, принятых Парламентом, а также стратегических Программ развития страны. Меморандум подписали руководители данных общественных объединений Толеубек Мукашев и Серик Акылбай.