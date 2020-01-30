+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -24 °С
Алматы: -6 °С
USD 378.80 EUR 417.32
RUB 6.02 CNY 54.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Подписан меморандум о сотрудничестве между Объединением депутатов маслихатов и Казахстанским союзом юристов

30 Января 2020 22:41
Поделиться:
Подписан меморандум о сотрудничестве между Объединением депутатов маслихатов и Казахстанским союзом юристов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенате Парламента РК под председательством вице-спикера Аскара Шакирова состоялось очередное заседание Совета по взаимодействию с местными представительными органами, в котором приняли участие также представители Казахстанского союза юристов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента.

Новости по теме
Аскар Шакиров встретился с региональным директором представительства «Penal Reform International» Азаматом Шамбиловым
Дарига Назарбаева: Нам сегодня нужна скорость, а цифровизация это позволяет сделать Новый совет при Сенате хотят создать депутаты Дни регионов впервые проведут в Сенате

Основным вопросом повестки заседания была актуализация распространения среди населения правовых знаний, а именно профессиональное разъяснение сути проводимых в стране реформ, предусмотренных в Послании Главы государства народу Казахстана и его предвыборной платформе, других масштабных государственных программах.

Участники заседания отметили, что принятые за последнее время законы, а также рассматриваемые в настоящее время в Парламенте законопроекты затрагивают практически все аспекты жизнедеятельности, в том числе социального и жилищного обеспечения населения, здравоохранения, образования, общественного порядка. Вместе с тем, как подчеркнули депутаты, в данном контексте необходимой представляется более активное распространение правовых знаний, в особенности в отдаленных регионах страны. Не менее важной также признана необходимость содействия повышению профессионального потенциала сотрудников государственных учреждений, вовлеченных в нормотворческую и правоприменительную практику.

Участники заседания поддержали инициативу оказания содействия местным представительным органам в проведении в регионах мероприятий, связанных с вышеуказанными вопросами.

По итогам мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве между РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» и РОО «Казахстанский союз юристов». Документ направлен на формирование правовой культуры граждан, усиление эффективности работы депутатов маслихатов и повышение их профессионализма при представлении интересов населения, при разъяснительной работе по основным положениям социально-значимых законов, принятых Парламентом, а также стратегических Программ развития страны. Меморандум подписали руководители данных общественных объединений Толеубек Мукашев и Серик Акылбай.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Сенат,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив