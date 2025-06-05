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    19:10, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Подписан договор о передаче двух вокзалов Алматы в КТЖ

    Железнодорожные вокзалы Алматы-1 и Алматы-2 будут переданы в доверительное управление АО «НК «Қазақстан темір жолы», передает корреспондент агентства Kazinform.

    ЖД вокзал Алматы ТЖ вокзалы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Как сообщили в Министерстве транспорта, договор доверительного управления уже подписан.

    — В настоящее время проводится соответствующая процедура. Кроме этого, договор доверительного управления уже подписан и осуществляется инвентаризация и учет основных средств в целях последующего подписания акта прием-передачи объектов и последующей регистрации в уполномоченных государственных органах, — ответили в Минтранспорта.

    В ведомстве уточнили, что передача вокзалов осуществляется в рамках их предстоящей модернизации.

    Напомним, в 2019 году вокзалы были переведены в ведение акимата Алматы. Однако в 2023 году бывший аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что КТЖ хочет провести ремонт на вокзалах и вложить средства на их развитие.

    В 2023 году Правительство утвердило генеральный план развития Алматы до 2040 года, в рамках которого предусмотрено строительство нового железнодорожного вокзала — Алматы-3. Ожидается, что новый вокзал будет завершен и введен в эксплуатацию в 2026–2027 годах.

    Теги:
    Железнодорожный вокзал КТЖ Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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