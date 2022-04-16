Подозрительный пакет с неизвестным веществом обнаружили столичные волонтеры во время субботника

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице 16 апреля проводится общегородской субботник. 150 волонтеров и активной молодежи города вышли на очистку прибрежной территории реки Есиль, где и была обнаружена подозрительная находка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Во время уборки прибрежной территории реки Есиль в районе мечети Ырыскельды қажы один из координаторов волонтеров обнаружил подозрительный пакет весом около двух-трех килограммов. Содержимое свертка напоминало наркотическое вещество.

«Волонтер незамедлительно поставил в известность сотрудников Департамента полиции, после чего находка была передана правоохранительным органам для выяснения содержимого. Отмечу, что экологические акции полезны не только тем, что мы очищаем окружающую среду, но и бывают непредсказуемые находки, возможно, несущие пагубное влияние на здоровье граждан. Приятно осознавать, что волонтеры города продвигают культуру нулевой терпимости к любому проявлению наркомании. К чему мы призываем всю столичную молодежь», - отметил руководитель управления по вопросам молодежной политики столицы Кайрат Камбаров.

Акимат призывает жителей и гостей столицы, принимающих активное участие в субботниках, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщать об этом органам полиции.

В столичном департаменте полиции сообщили, что назначили экспертизу.

«16 апреля текущего года от координатора волонтеров г. Нур-Султана в полицию поступила информация о том, что в районе мечети Ырыскелді қажы обнаружен подозрительный пакет с неизвестным веществом.

На место прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проверки установлено, что в пакете находилось вещество, похожее на пищевую соль. По данному факту назначена экспертиза», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Нур-Султана.



