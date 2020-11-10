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Подозреваемый выпрыгнул с балкона пятого этажа в ВКО

10 Ноября 2020 09:33
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Подозреваемый выпрыгнул с балкона пятого этажа в ВКО

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане расследуется факт смерти подозреваемого, который выпрыгнул из балкона 5 этажа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

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В ведомстве сообщили, что 7 ноября с телесными повреждениями, полученными в результате падения с пятого этажа жилого дома в Аягозскую районную больницу бригадой скорой помощи был доставлен 42-летний мужчина, который в полдень, не приходя в сознание скончался в медицинском учреждении.

Установлено, что квартира с балкона, которой мужчина выпрыгнул, принадлежит родителям одного из сотрудников районного отдела полиции.

«По результатам судебно-медицинского исследования, каких – либо других телесных повреждений, кроме тех которые характерны для падения, не обнаружено», - рассказал заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов.

В дополнении сообщаем, что погибший, являлся подозреваемым в тяжком преступлении, по факту изнасилования девушки – инвалида 2-ой группы.

Сейчас все обстоятельства происшествия, в том числе причины его нахождения в той квартире выясняются специальной комиссией, Управлением собственной безопасности проводится досудебное расследование, назначен процессуальный прокурор.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Руслан Шакабаев

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