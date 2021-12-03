Подозреваемый в угоне автомобиля задержан полицейскими по «горячим следам» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В дневное время на канал 102 поступило сообщение от жителя Нур-Султана, что 15 минут назад со двора дома по улице Култегин совершили угон его автомашины марки «ВАЗ-21015». Хозяин авто отлучился всего на несколько минут, оставив машину заведенной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султана.

Для установления и задержания угонщика на территории города был объявлен план «Перехват», ориентированы патрульные наряды. Вскоре камерами видеонаблюдения Центра оперативного управления, указанная автомашина была замечена на пересечении улицы Сейфуллина и проспекта Республики. Информация передана всем нарядам патрульной полиции.

Старший инспектор полиции Галым Арыкпанов, в составе пешего патруля оперативно проследовал на пересечение улиц Сейфуллина – Ауэзова, где попытался остановить машину с угонщиком. Однако, не подчинившись требованиям полицейского, водитель продолжил движение. Далеко уехать ему не удалось, на следующем светофоре автомашина была заблокирована, водитель был задержан.

По данному факту в отношении 45-летнего подозреваемого проводится досудебное расследование. Проверяется причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

«Департамент полиции обращается ко всем водителям транспортных средств и рекомендует не оставлять ключи от своих автомобилей в замках зажигания, так как эти действия могут подтолкнуть злоумышленников на совершение краж и угонов», - говорится в сообщении.



