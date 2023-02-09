Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Подозреваемый в участии в массовых беспорядках казахстанец экстрадирован из Беларуси

9 Февраля 2023, 09:09
Подозреваемый в участии в массовых беспорядках казахстанец экстрадирован из Беларуси

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Генеральной прокуратуры Казахстана при содействии Интерпола из Республики Беларусь экстрадирован гражданин «А». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Он подозревается в участии в массовых беспорядках на территории Жамбылской области.

После совершения преступления он скрылся от органов уголовного преследования и объявлено в международный розыск.

Подозреваемый доставлен в Казахстан и водворен в следственный изолятор.

По казахстанскому уголовному законодательству за совершение вышеуказанных преступлений ему грозит наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.



Новости по теме
НИШ тесно координируют с органами прокуратуры по иску в отношении группы «Jusan»
Нарколабораторию на крыше многоэтажки обнаружили в ЗКО
Опубликованы редкие кадры затонувшего «Титаника»
Теги:
Читайте также
Увеличился грузопоток по Транскаспийскому среднему коридору
Правительство РК не будет дополнительно финансировать льготное автокредитование
Сотрудничество в сфере взаимной безопасности усилят тюркские государства
Тюркские государства предложили создать сеть экономических исследовательских центров
Турецкие фанаты поблагодарили спасателей Казахстана перед матчем Лиги Конференций
Борт с гуманитарной помощью вылетел из Казахстана в Турцию
В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС
В восьми областях Казахстана объявлена штормовая погода
Новости партнеров
Популярное
1 В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС
2 В ЗКО тренер спортшколы бил детей
3 Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания российских депутатов о биолабораториях США на территории Казахстана
4 Из-за непогоды ограничено движение от границы Атырауской области до Уральска
5 13 комфортных школ построят в Жамбылской области

Лента новостей