Подозреваемый в участии в массовых беспорядках казахстанец экстрадирован из Беларуси
9 Февраля 2023, 09:09
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Генеральной прокуратуры Казахстана при содействии Интерпола из Республики Беларусь экстрадирован гражданин «А». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.
Он подозревается в участии в массовых беспорядках на территории Жамбылской области.
После совершения преступления он скрылся от органов уголовного преследования и объявлено в международный розыск.
Подозреваемый доставлен в Казахстан и водворен в следственный изолятор.
По казахстанскому уголовному законодательству за совершение вышеуказанных преступлений ему грозит наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.
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