Подозреваемый в убийстве Жанболата Агадила задержан – МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подробности расследования дела по драке, в которой убили Жанболата Агадила, сообщили в МВД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил на брифинге начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов,10 ноября текущего года в столичном микрорайоне Коктал произошла драка, в результате которой от полученных ранений скончался 17-летний Жанболат Агадил. Следственно-оперативной группой установлено, что конфликт произошел между рабочими одного из ТОО и молодыми людьми из поселка Талапкер.

«Последние приехали из поселка Талапкер Целиноградского района Акмолинской области в микрорайон Коктал города Нур-Султана к месту проживания молодых сотрудников предприятия. Словесный конфликт, который ранее уже был между ними 6 ноября в микрорайоне Коктал, перерос в драку, где также принял участие Агадилов, прибывший из поселка Талапкер с другими участниками конфликта. В последствие Агадилов получил ножевое ранение, несовместимое с жизнью и по приезде скорой помощи скончался», - сказал Санжар Адилов.

Было отмечено, что по указанным фактам проводится расследование по уголовным делам по части 3 статьи 293 УК РК (хулиганство, совершенное группой лиц с применением ножа) и части 2 статьи 99 УК РК – (убийство из хулиганских побуждений).

«В ходе прочески местности по горячим следам патрульной полицией все участники происшествия были задержаны. Полицейскими задержаны и основные подозреваемые лица. В настоящее время трое участников драки, в том числе, непосредственно подозреваемый в убийстве, водворены в ИВС ДП города Нур-Султана. Вина подозреваемых в настоящее время доказана совокупностью собранных по делу доказательств. Подозреваемые в драке, а также подозреваемые в убийстве несовершеннолетнего Агадила, полностью изобличены в совершении особо тяжкого преступления. Ход расследования уголовного дела находится на контроле», - добавил Санжар Адилов.