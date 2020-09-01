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Подозреваемый в убийстве задержан в Атырау

1 Сентября 2020 23:17
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Подозреваемый в убийстве задержан в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау задержан подозреваемый в убийстве мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Убийство произошло минувшей ночью в одном из многоэтажных домов микрорайона «Авангард». Как выяснилось в ходе расследования, в ходе распития спиртных напитков поссорились два соседа. В результате один из них, 1967 года рождения, скончался на месте от удара ножом. Сотрудниками полиции подозреваемый в убийстве, 1973 года, рождения задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование», - сообщили в пресс-службе ДП региона.




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#Атырауская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия  
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Автор:

Виктор Сутягин

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