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Подозреваемый в убийстве задержан в Атырау
1 Сентября 2020 23:17
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау задержан подозреваемый в убийстве мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Убийство произошло минувшей ночью в одном из многоэтажных домов микрорайона «Авангард». Как выяснилось в ходе расследования, в ходе распития спиртных напитков поссорились два соседа. В результате один из них, 1967 года рождения, скончался на месте от удара ножом. Сотрудниками полиции подозреваемый в убийстве, 1973 года, рождения задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование», - сообщили в пресс-службе ДП региона.
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