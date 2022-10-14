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Подозреваемый в убийстве юриста задержан – МВД РК
14 Октября 2022, 21:25

Подозреваемый в убийстве юриста задержан – МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Министерства снутренних дел Республики Казахстан в Telegram-канале сообщила, что подозреваемый в убийстве юриста задержан, передает МИА «Казинформ».

«Гражданин Н., 1971 года рождения, задержан в ходе проведения оперативно-розыскных и специальных мероприятий на территории города Алматы. В порядке статьи 128 УПК РК он водворен в изолятор временного содержания. Расследование по факту убийства продолжается.

Как ранее информировали, ход расследования находится на контроле руководства МВД РК и ДП города Алматы», - говорится в публикации.


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