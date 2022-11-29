Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Подозреваемый в убийстве сына ректора КазНУ является военнослужащим

29 Ноября 2022, 12:52
Подозреваемый в убийстве сына ректора КазНУ является военнослужащим

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Главной военной прокуратуре сообщили об окончании производства следственных действий по факту причинения смерти 7 января 2022 года гражданину К., передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По вышеуказанному факту подозреваемым по статье 451 части 2 пункта 1 Уголовного кодекса РК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия) проходит военнослужащий одной из воинских частей Минобороны, в отношении которого избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей», - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, в настоящее время участники уголовного процесса на стадии ознакомления с материалами уголовного дела. После чего вина подозреваемого будет определена судом.

«Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в смерти сына ректора КазНУ им. аль-Фараби Жансеита Туймебаева задержан и находится под стражей. Машина погибшего была обстреляна неустановленными на тот момент лицами во время январских событий. Трагедия случилась на перекрестке по ул. Назарбаева, не доезжая до ул. Сатпаева.


Теги:
Новости по теме
Январские беспорядки: задержан подозреваемый в убийстве сына ректора КазНУ
Россиянина оштрафовали почти на полмиллиона тенге за двойное гражданство
Прокуратура ответила на 500 жалоб жителей СКО
Читайте также
Январские беспорядки: задержан подозреваемый в убийстве сына ректора КазНУ
Арест Кайрата Кудайбергена продлили еще на месяц
Глава государства: Казахстанцы полностью осознали ценность мира и стабильности
Мы видим попытки оправдать преступные деяния и представить их как народное восстание - Президент о январских событиях
Похищенные в январе боеприпасы обнаружили на берегу реки в Атырау
Расследование январских событий, победы казахстанских спортсменов – чем запомнилась минувшая неделя в РК
Похищенное в Алматы оружие полицейские нашли у кладбища в Жетысуской области
Двоих подсудимых по делу о январских беспорядках отпустили из зала суда в Таразе
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
2 Завершился официальный визит Президента Казахстана в Россию
3 Житель Темиртау осужден за пропаганду терроризма – КНБ РК
4 Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию
5 Декларацию 30-летия установления дипотношений между РК и РФ подписали в Москве

Лента новостей