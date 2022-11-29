Подозреваемый в убийстве сына ректора КазНУ является военнослужащим

29 Ноября 2022, 12:52

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Главной военной прокуратуре сообщили об окончании производства следственных действий по факту причинения смерти 7 января 2022 года гражданину К., передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По вышеуказанному факту подозреваемым по статье 451 части 2 пункта 1 Уголовного кодекса РК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия) проходит военнослужащий одной из воинских частей Минобороны, в отношении которого избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей», - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, в настоящее время участники уголовного процесса на стадии ознакомления с материалами уголовного дела. После чего вина подозреваемого будет определена судом.

«Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в смерти сына ректора КазНУ им. аль-Фараби Жансеита Туймебаева задержан и находится под стражей. Машина погибшего была обстреляна неустановленными на тот момент лицами во время январских событий. Трагедия случилась на перекрестке по ул. Назарбаева, не доезжая до ул. Сатпаева.