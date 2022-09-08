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    07:41, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Подозреваемый в убийстве сразу десяти человек в Канаде пойман

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Майлза Сандерсона подозревают в том, что он в один день убил десятерых членов индейской общины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Канадская полиция поймала Майлза Сандерсона, который подозревается в том, что в один день убил 10 человек и ранил еще 18.

    Полиция искала Сандерсона трое суток в трех огромных канадских провинциях и, наконец, нашла в городе Ростерн в провинции Саскачеван.

    Сандерсону уже предъявлены обвинения в умышленном убийстве и попытке убийства.

    Десять человек из числа раненых Сандерсоном и, возможно, его погибшим братом до сих пор лежат в больнице, трое из них – в критическом состоянии.

    Каким мог быть мотив совершенного в воскресенье массового убийства, полиция пока не говорит.

    Резня произошла в воскресенье в отдаленном районе Саскачевана, на территории общины канадских индейцев кри Джеймс Смит, где и жило большинство убитых.

    В понедельник полиция нашла брата Майлза Сандерсона, Дэмиена, мертвым. Его тело было обнаружено в той же индейской общине, под открытым небом в густой траве рядом с домом, в котором полиция проводила обыск. На теле Дэмиена были следы травм.

    Полиция выясняет, во-первых, был ли Дэмиен причастен к убийствам, во-вторых, не был ли он сам убит братом.

    Майлз Сандерсон имеет многочисленные судимости, неоднократно привлекался к ответственности за преступления против личности и собственности, и власти намерены заново изучить вопрос, почему он в феврале был условно освобожден из тюрьмы, где отбывал четырехлетний срок.

    Ранее сообщалось , что 10 человек погибли, 15 ранены в результате нападений с ножом в Канаде. Полиция разыскивает нападавших.


    Фото: www.bbc.com


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