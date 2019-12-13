Подозреваемый в убийстве мужчина скрывался в горах в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полиция задержала 49-летнего жителя города Алматы, подозреваемого в убийстве пастуха в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На одном из отгонных участков близ села Сарыжаз Раимбекского района было обнаружено с огнестрельными ранениями тело 54-летнего местного пастуха. Факт зарегистрировали, возбудив уголовное дело по статье «Убийство» УК РК.

«Подозреваемый в совершении убийства был установлен сразу. Но мужчина скрылся и был задержан спустя несколько часов в горах в 20 км от места происшествия. Незарегистрированное двуствольное ружье 12 калибра со стертыми номерами, ставшее орудием преступления, было утоплено в реке. Сейчас подозреваемый помещен под стражу в изолятор временного содержания», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Подозреваемый подрабатывал пастухом в одном из крестьянских хозяйств в Райымбекском районе Алматинской области.

Установлено, что поводом к убийству послужила ссора между пастухами, работавшими в разных фермерских хозяйствах.

Оружие поднято со дна реки и приобщено к материалам уголовного расследования в качестве вещественного доказательства.