Подозреваемый в убийстве молодой женщины задержан спустя три года в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Мужчина числился в межгосударственном розыске по подозрению в совершении убийства 29-летней женщины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Факт убийства зарегистрирован в конце октября 2016 года в Илийском районе, где в одном из частных домов с признаками насильственной смерти обнаружили молодую женщину. Согласно заключению экспертов, убийство потерпевшей было совершено с применением ножа.

В ходе расследования полицейские установили подозреваемого, оказавшего местным жителем, которого не удалось задержать по «горячим следам». И в феврале 2017 года стражи порядка объявили подозреваемого в межгосударственный розыск.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам областного Управления криминальной полиции удалось на днях установить местонахождение подозреваемого. Вчера вечером оперативники произвели его задержание в одном из поселков Жамбылского района. В настоящее время разыскиваемый доставлен в Илийскую районную полицию и помещен под стражу», - сообщил заместитель начальника Управления криминальной полиции ДП Алматинской области Даурен Сакенов.

В полиции дополнили, что расследование уголовного дела по факту убийства продолжается в производстве следователей Илийского РУП и взято на контроль областным департаментом.