+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -27 °С
Алматы: -6 °С
USD 378.86 EUR 416.78
RUB 6.06 CNY 54.62
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Подозреваемый в убийстве молодой женщины задержан спустя три года в Алматинской области

29 Января 2020 22:29
Поделиться:
Подозреваемый в убийстве молодой женщины задержан спустя три года в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Мужчина числился в межгосударственном розыске по подозрению в совершении убийства 29-летней женщины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Мужчина убил родителей и еще 4 человек в Германии
Подозреваемого в убийстве пенсионера задержали в Капшагае Задержан подозреваемый в убийстве таксиста в Акмолинской области Семью бизнесмена убили в ЗКО

Факт убийства зарегистрирован в конце октября 2016 года в Илийском районе, где в одном из частных домов с признаками насильственной смерти обнаружили молодую женщину. Согласно заключению экспертов, убийство потерпевшей было совершено с применением ножа.

В ходе расследования полицейские установили подозреваемого, оказавшего местным жителем, которого не удалось задержать по «горячим следам». И в феврале 2017 года стражи порядка объявили подозреваемого в межгосударственный розыск.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам областного Управления криминальной полиции удалось на днях установить местонахождение подозреваемого. Вчера вечером оперативники произвели его задержание в одном из поселков Жамбылского района. В настоящее время разыскиваемый доставлен в Илийскую районную полицию и помещен под стражу», - сообщил заместитель начальника Управления криминальной полиции ДП Алматинской области Даурен Сакенов.

В полиции дополнили, что расследование уголовного дела по факту убийства продолжается в производстве следователей Илийского РУП и взято на контроль областным департаментом.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Хасан Еспанов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив