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Подозреваемый в убийстве экстрадирован из Германии

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Мая 2023, 10:16
Подозреваемый в убийстве экстрадирован из Германии Кадр из видео

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительством Федеративной Республики Германия на принципе взаимности удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче гражданина «Г.», подозреваемого в убийстве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Преступление было совершено в 2017 году на территории автостоянки в городе Уральске, в ходе возникшего конфликта подозреваемый нанес 7 ножевых ранений потерпевшему, который скончался на месте преступления. После совершения противоправного деяния, повлекшего смерть, он скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск. Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел подозреваемый экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности. Он водворен в следственный изолятор города Астаны.

За совершение вышеуказанного преступления ему грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.Очередная выдача подозреваемого лица Казахстану еще раз подчеркивает высокий уровень доверия между нашими странами.


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