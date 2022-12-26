Подозреваемый в убийстве членов курдской общины в Париже предстанет перед судом

26 Декабря 2022, 14:40

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня во Франции перед судом предстанет 69-летний Уильям М., который был взят под стражу в воскресенье. Это единственный подозреваемый в стрельбе, унесшей жизни трех человек из курдской общины в пятницу в 10-м округе Парижа, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Французские СМИ отмечают, что подозреваемый назвал себя «депрессивным» и заявил, что «всегда хотел убивать мигрантов, иностранцев». 69-летний Уильям М. всегда говорил себе, что если он когда-нибудь совершит самоубийство, то «унесет врагов в могилу». Враги — «все неевропейские иностранцы». Такие показания он дал следователям парижской судебной полиции.

На прошлой неделе в пятницу мужчина появился перед курдским культурным центром в Париже, чтобы открыть огонь по женщине и двум мужчинам, а затем направился в парикмахерскую, где ранил трех человек, прежде чем его сбил один из клиентов.

Как только пожилой француз был арестован, он не стал скрывать «расистских» мотивов своего поведения.

Этот человек уже известен властям тем, что в 2021 году в Париже ранил двух человек, разрубив саблей палатки мигрантов. Тогда он объяснил свое поведение тем, что его дом подвергся ограблению в 2016 году. Это событие заставило его разжечь в себе настоящую «ненависть» к иностранцам , которое стало совершенно патологическим», говорится в пресс-релизе парижского прокурора Лоры Бекко.

В трагическое утро подозреваемый покинул родительский дом, где пробыл некоторое время, не сказав ни слова. Первоначально он отправился в район Сен-Дени, но отказался от действий из-за отсутствия достаточного количества целей, а также из-за своего снаряжения, которое мешало ему легко перезарядить свой автоматический пистолет COLT 45.

Поэтому Уильям М. вернулся к своим родителям в 10-м округе, а затем пешком отправился к месту новой цели. Подсудимый не предвидел количества жертв, но надеялся, что сможет опустошить четыре магазина патронов и коробку с 25 дополнительными боеприпасами, прежде, чем повернет оружие против себя.

Его задержание помешало осуществить самоубийство. Подозреваемый доставлен в психиатрический лазарет, но в понедельник предстанет перед судом.

Произошедший инцидент вызвал беспорядки со стороны представителей курдской общины французской столицы. В результате погромов пострадали несколько автомобилей и другое имущество местных жителей и предпринимателей.

Фото: gettyimages.com