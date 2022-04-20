Подозреваемый в создании финпирамиды Мейржан Туребаев обвинил полицию в бездействии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предупреждало полицию о финансовой пирамиде Мudarabah Capital еще в 2020 году. Однако правоохранители не предприняли мер для прекращения деятельности компании. Об этом заявил режиссер, актер и блогер Мейржан Туребаев, который является подозреваемым в создании финпирамиды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свое обращение он опубликовал у себя на странице в Instagram , где предоставил письмо агентства от 27 октября 2020 году. В нем уполномоченный орган предписывает полиции и департаменту экономического расследования принять меры в отношении Мudarabah Capital и Astex.kz ввиду наличия признаков финансовой пирамиды.

«Однако и полиция, и департамент экономических расследований проигнорировали указание АРРФР, ограничившись формальным допросом директора ТОО Мudarabah Capital, и ничего более не сделали, тем самым, предоставив возможность этим компаниям для дальнейшего сбора средств вкладчиков. 27 октября 2020 года Мudarabah Capital и Astex.kz должны были прекратить свою деятельность. Если бы полиция вовремя приняла меры, было бы меньше пострадавших вкладчиков, а меня бы не смогли зарегистрировать», - сказал М.Туребаев в своем видеообращении.

Он подчеркнул, что компания Мudarabah Capital была основана 25 мая 2020 года. А сам он вступил в нее 10 ноября, то есть спустя полгода, когда почти все деньги вкладчиков были собраны. Более того, актер вложил в компанию 10 млн тенге, которые по сей день не возвращены. Он заявил, что не получал никаких денег вкладчиков, не имеет никакого отношения к созданию и руководству финпирамидой, а тех людей, с которыми его обвиняют в сговоре, он не знает. В связи с чем просит следствие вернуть его в статус потерпевшего.

«Я снялся для компании Мudarabah как актер в двух рекламных роликах до вступления в состав участников. В обоих роликах нет призыва к вложению денег, что и подтвердила сама экспертиза. Мое участие обусловлено искренней верой в халальность деятельности компании. До моего вступления Мudarabah строила мечети, занималась благотворительной деятельностью, что и расположило мое доверие к ним. Если я бы знал, что это финансовая пирамида, я бы ни за какие деньги ее не рекламировал, так как я сам являюсь человеком глубоко верующим. Я являюсь потерпевшим, а не мошенником, как меня пытаются представить следственные органы и некоторые вкладчики», - заключил Мейржан Туребаев.

Напомним, в октябре прошлого года в Алматы задержан руководитель компании «Mudarabah Capital» за организацию финансовой пирамиды. 14 человек признаны подозреваемыми по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital, двое из них объявлены в международный розыск .

Стоит отметить, что в рекламе этой компании снимались популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. Все три блогера признаны подозреваемыми по уголовному делу. Вайнер Мейржан Туребаев ранее был отпущен под залог.

Видео о финансовой пирамиде было опубликовано на странице замначальника полиции в соцсетях. Одна из жертв финансовой пирамиды Mudarabah Capital подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД РК в городе Нур-Султане.