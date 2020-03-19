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Подозреваемый в разбойном нападении на женщину рецидивист задержан в Талдыкоргане

19 Марта 2020 21:39
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Подозреваемый в разбойном нападении на женщину рецидивист задержан в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка Талдыкоргана задержалидважды судимого мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на женщину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как выяснилось со слов полицейских, на 35-летнюю женщину напали на

одной из улиц города.

«Нападавший нанес ей ножевое ранение и похитил сумочку с косметикой,

документами и крупной суммой денег – более четырехсот тысяч тенге. Сотрудники

полиции задержали подозреваемого, ранее дважды судимого за кражи 34-летнего

мужчину без определенного места жительства, опознанного потерпевшей и

свидетелями, видевшими подозреваемого в районе совершения преступления», -

рассказали в областной полиции.

Мужчина арестован, решается вопрос об избрании меры пресечения на период досудебного расследования.


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Ключевые слова: Алматинская область, МВД РК,
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Автор:

Хасан Еспанов

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