Подозреваемый в разбойном нападении на женщину рецидивист задержан в Талдыкоргане
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка Талдыкоргана задержалидважды судимого мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на женщину, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как выяснилось со слов полицейских, на 35-летнюю женщину напали на
одной из улиц города.
«Нападавший нанес ей ножевое ранение и похитил сумочку с косметикой,
документами и крупной суммой денег – более четырехсот тысяч тенге. Сотрудники
полиции задержали подозреваемого, ранее дважды судимого за кражи 34-летнего
мужчину без определенного места жительства, опознанного потерпевшей и
свидетелями, видевшими подозреваемого в районе совершения преступления», -
рассказали в областной полиции.
Мужчина арестован, решается вопрос об избрании меры пресечения на период досудебного расследования.
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